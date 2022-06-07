Основатель Jetpack Aviation Дэвид Мэйман представил проект Mayman Aerospace VTOL, работающий на экологически чистом авиационном топливе.

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На саммите руководителей Draper Venture Network в Калифорнии был представлен готовый к полету прототип летательного аппарата P2 Speeder компании Mayman Aerospace.

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Новый стартап Mayman Aerospace, принадлежащий корпорации Jetpack Aviation, был основан для создания микро самолетов P2 Speeder, которые будут использоваться в самых различных областях.

Мы запустили JetPack Aviation более десяти лет назад, и это название прекрасно себя зарекомендовало в развитии нашего джетпака, но сейчас, когда речь идет о будущем компании, необходим новый бренд, который будет четко представлять нашу профессиональную, а не бытовую продукцию", - заявил генеральный директор и основатель JetPack Aviation Дэвид Майман.

Восемь реактивных двигателей

В настоящее время в разработке находятся сотни EVTOL (электрических летательных аппаратов вертикального взлета и посадки), но отличительной особенностью P2 Speeder является то, что вместо батарей и электрических приводов он оснащен восемью реактивными двигателями, которые работают на обычном углеродном горючем Zero Net Carbon или устойчивом авиационном топливе (SAF).

Mayman Aerospace's P2 Speeder. Mayman Aerospace

Самолет с корпусом из карбонового волокна размером примерно с мотоцикл "отличается эргономичным расположением пилота, разработанным с учетом аэродинамических характеристик для достижения максимальной эффективности полета".

Летательный аппарат имеет модульную конструкцию и может быть адаптирован к автономным или дистанционно управляемым полетам. Несмотря на то, что P2 Speeder предназначен для использования в поисково-спасательных, пожарных, правоохранительных и военных операциях в качестве небольшого персонального самолета VTOL, различные конфигурации аппарата позволят значительно расширить его потенциальное применение.

Mayman Aerospace's P2 Speeder. Mayman Aerospace

Расширяя границы VTOL-полета

P2 Speeder также может использоваться в качестве промышленного грузового транспортного средства. Он спроектирован и смоделирован так, чтобы поднимать 1000 фунтов (450 кг) и пролетать до 400 миль (640 км) на скорости более 500 миль в час (800 км/ч) в непилотируемом грузовом режиме.

"Если вы планируете перевозить определенную полезную нагрузку и хотите, чтобы самолет имел определенную дальность полета и определенную скорость, то единственный способ сделать это при нынешних технологиях – это установить турбинные двигатели", - сказал Майман в интервью BBC в марте этого года.

P2 Speeder способен контролировать угол наклона своих реактивных турбин с помощью бортовой электронной системы управления полетом, которая мгновенно восстанавливает баланс тяги двигателей в случае потери равновесия.

Mayman Aerospace's P2 Speeder. Mayman Aerospace

"Это фактически искусственный интеллект - если это можно так назвать - который понимает, что необходимо транспортному средству... так например он может дать команду двигателям увеличить или уменьшить тягу", - объяснил Майман.

"Mayman Aerospace расширяет границы VTOL-полетов и будет развивать новые инновации, включая водородные, электрические и турбовентиляторные силовые установки, а также специальные сенсоры для автономных роев и, в перспективе, даже полет на сверхзвуке", - продолжил он.

В настоящее время Mayman Aerospace сотрудничает с Управлением гражданской авиации США по программе сертификации летательных аппаратов. Также компания ведет переговоры с потенциальными заказчиками из самых различных отраслей.

Начало дистанционных летных испытаний P2 Speeder намечено на третий квартал этого года, а пилотируемые испытания планируется провести ближе к концу года.

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Источники: BBC, Mayman Aerospace

(https://maymanaerospace.com/)

(https://drapernetwork.com/ceo-summit) (https://www.bbc.com/news/business-60333565)