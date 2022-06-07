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Бесконечная история: Илон Маск угрожает отказаться от сделки с Twitter
Адвокат Илона Маска направил письмо в Twitter, угрожая отменить сделку, если не будут предоставлены данные о поддельных и спамерских аккаунтах
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В очередном эпизоде "Санта Барбары Илона Маска" о приобретении Twitter генеральный директор Tesla пригрозил отказаться от сделки. Угроза поступила в виде письма от адвоката Маска в юридическое подразделение Twitter. Об этом сообщает телеканал CNN. 

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Несмотря на то, что Маск с января этого года активно продвигался к приобретению доли в Twitter, он до сих пор не принял окончательного решения о покупке компании. Маск заявил, что рассматривает платформу как городскую площадку интернета, и экономические издержки управления компанией его не беспокоят. Однако именно из-за денег Маск пригрозил отказаться от своего предложения. 

Лучшее и последнее предложение Маска

Два месяца назад, когда Маск предложил выкупить Twitter и сделать его частной компанией, он ясно дал понять, что не будет вести переговоры о цене за платформу с исполнительным советом, и его предложение в размере 54,20 доллара за акцию - это его лучшее и окончательное решение. Несмотря на то, что эта цена была намного выше существующей на тот момент биржевой стоимости Twitter, она всё же значительно отличалась от максимума акций компании в 70 долларов, достигнутого в начале этого года. 

Илон Маск, который к тому времени приобрел около десяти процентов акций Twitter, завуалировано пригрозил, что он продаст свои акции, если совет директоров отклонит его предложение. Это не могло не спровоцировать падение курса акций Twitter, однако CEO SpaceX был не прочь навредить рыночной позиции компании, если не добьется поставленной цели.

И так как других вариантов практически не было, совет директоров Twitter принял предложение Маска. Впрочем, дальнейшее развитие событий наводит на мысль, о том, что Маск хочет получить дополнительную скидку на свою "окончательную цену". К тому же он почти ничего не теряет, отказавшись от сделки.

Илон Маск отказывается от Twitter? 

С момента предложения о выкупе Маск бурно обсуждал спам и поддельные аккаунты на платформе социальных сетей и поклялся бороться с ними до последнего. Он также обвинил компанию в том, что она не делает ничего, чтобы запретить эти аккаунты, даже после того, как нынешний генеральный директор Параг Аггарвал попытался публично объяснить, попытался публично объяснить, "насколько сложными были операции с поддельными учетными записями на платформе". 

Ранее Маск временно приостановил сделку из-за того, что количество фальшивых аккаунтов, о которых заявила компания, не совпадает с реальным положением дел на платформе. Назвав их критически важными для финансового здоровья Twitter, Маск теперь официально пригрозил отказаться от сделки, поскольку компания не предоставила ему данные, которых он добивался.

Маск потребовал предоставить ему методологию, на основании которой компания постоянно утверждает, что количество фальшивых аккаунтов не превышает 5 процентов от числа активных пользователей платформы. Использует ли это Маск в качестве разменной монеты или действительно уходит от ответа, пока не ясно. 

CNN также сообщила, что Маск отказался от пункта о должной осмотрительности в сделке, что позволило бы ему легче покинуть компанию. Однако Маск считает, что раскрытие информации Twitter является мошенничеством, и он не обязан принимать ее, даже если откажется от проверки юридической благонадежности.

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Со своей стороны, в Twitter заявили, что будут продолжать сотрудничать с Маском и делиться информацией до тех пор, пока это будет являться частью их соглашения о слиянии и обеспечивать выполнение соглашения по установленной цене и на согласованных условиях, сообщает CNN.

Источники: CNN
(https://edition.cnn.com/2022/06/06/tech/elon-musk-twitter-spam/index.html)

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