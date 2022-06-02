Новая программа под названием THOR может просматривать архивные данные и находить астероиды, которые мы видели раньше, но не замечали.

Новый вычислительный инструмент, разработанный неправительственной космической организацией Asteroid Institute, использует старые данные, полученные телескопами, чтобы обнаружить астероиды, которые астрономы могут пропустить. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

реклама

dottedhippo/iStock

Астероиды, которые потенциально могут упасть на Землю и уничтожить человеческую цивилизацию, - вот чего больше всего боятся любители космоса. При всем технологическом прогрессе, которого мы достигли на сегодняшний день, уровень нашего понимания Солнечной системы крайне ограничен. Гигантские астероиды то и дело проносятся мимо Земли со скоростью тысячи километров в час. Будет неудивительно, если один из них направится прямо к нам.

Частный некоммерческий фонд B612 был основан в 2002 году в результате недовольства некоторых космических энтузиастов, считавших, что правительства делают недостаточно для сканирования неба в поисках потенциально опасных астероидов. Кроме того, организация собирала средства на строительство, запуск и эксплуатацию собственного космического телескопа. После того как NASA согласилось запустить собственные телескопы для обнаружения астероидов, фонд переключился на решение других проблемных областей, связанных с обнаружением астероидов.

Видят, но не замечают

Астрономы постоянно смотрят на небо, пытаясь отыскать звезды, планеты и даже галактики. На этапе сбора данных исследователи фиксируют просторы ночного неба и изображения других небесных тел, которые часто остаются незадействованными. Среди этих изображений прячутся астероиды, которые хоть и были запечатлены, но остались незамеченными.

Институт астероидов решил воспользоваться этим огромным хранилищем данных и объединился с исследователями из Университета Вашингтона для разработки алгоритма, который мог бы обнаружить потенциальные астероиды в этом огромном объеме информации.

Треклет - это серия наблюдений одного движущегося объекта, сделанных в течение одной ночи. Астрономы используют треклеты для прогнозирования местоположения объекта в будущем. Однако наборы данных, доступные исследователям, не содержали треклеты, поэтому программное обеспечение должно было использовать единственную точку света (которая не является звездой или галактикой) в качестве отправной точки и строить свои орбиты вокруг нее. Именно поэтому программное обеспечение получило название Tracketless Heliocentric Orbit Recovery или THOR.

Учитывая законы гравитации и прогнозируя направление и скорость движения, THOR рассчитывает тестовые орбиты астероида и пытается снова обнаружить его на других снимках неба. Если программа находит пять-шесть таких наблюдений, разделенных несколькими неделями, она регистрирует кандидата как обнаруженный астероид.

Помощь облачных вычислений

Если за основу берется одна точка света, то существует бесконечное множество вариантов построения орбит. Но поскольку астероиды движутся только по определенным орбитам, количество вариантов сокращается до нескольких тысяч. И, тем не менее, для выполнения этой работы необходимы огромные вычислительные ресурсы. Для решения этой задачи корпорация Google предоставила свою облачную платформу Google Cloud. "Это наверно одно из самых крутых приложений, которые я видел", - заявил Скотт Пенберти, директор по прикладному ИИ в Google.

Пока что THOR использовался для анализа только одной восьмой части данных, архивированных с сентября 2013 года, и вычислил более 1300 потенциальных астероидов. Затем полученные данные были сопоставлены с каталогом астероидов Центра малых планет Международного астрономического союза. Хотя некоторые астероиды были замечены ранее, Центр малых планет подтвердил 104 объекта в качестве новых открытий, сообщает The New York Times.

"Обнаружение и отслеживание астероидов имеет решающее значение для понимания нашей Солнечной системы, развития космонавтики и защиты нашей планеты от столкновений с потенциально опасными объектами", - сказал доктор Эд Лу, исполнительный директор Института астероидов, в пресс-релизе. " Благодаря THOR теперь любой телескоп с архивом может стать телескопом для поиска астероидов"

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming -40% на 3080 Gigаbyte Gaming - цена радует RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр RTX 3070 уже дешевле 80тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Источники: Википедиа, The New York Times

(https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонд_B612)

(https://www.nytimes.com/2022/05/31/science/asteroids-algorithm-planetary-defense.html)