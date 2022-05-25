Канадский производитель бизнес-джетов Bombardier представила свой новый самолет, который компания назвала самым быстрым в своем классе.Его дальность хода составляет 14 800 км, а максимальная скорость полета 1152 км/час.

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Компания Bombardier представила свой новый бизнес-джет Global 8000. Авиапроизводитель утверждает, что это будет самый быстрый и самый дальнобойный серийный бизнес-джет в мире. Планируется, что он поступит в эксплуатацию в 2025 году. Максимальная скорость бизнес-джета составит 623 узла (716 миль в час, 1 152 км/час), а дальность полета - 8 000 морских миль (9 200 миль, 14 816 км).

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Bombardier Global 8000 business jet. Bombardier

Роскошный салон Global 8000 создан на базе летно-испытательной машины Global 7500 компании Bombardier. В зависимости от выбранной конфигурации на борту самолета могут находиться до 19 пассажиров.

Большая скорость - большая роскошь

Бизнес-джет имеет размах крыла 104 фута (31,7 м) и способен взлетать и садиться на короткой взлетно-посадочной полосе. Его инновационное крыло Smooth Flex, разработанное для обеспечения максимальной управляемости и устойчивости в широком диапазоне скоростей. Сверхэффективные двигатели Passport, обеспечивающие 18 920 фунтов тяги, позволяют самолету развивать скорость, близкую к сверхзвуковой, и достигать максимальной высоты полета в 15 600 метров. По сравнению с моделью 7500 самолет Global 8000 приобрел дополнительные 500 км дальности хода.

"Изначально предполагалось, что модель 8000 будет самолетом меньшего размера", - заявил в интервью Robb Report Марк Маслух, старший директор по коммуникациям Bombardier. "Но мы поняли, что не хотим предлагать какой-то компромисс. Мы провели для себя черту на песке в отношении дальности полета, скорости и остальных возможностей".





Кабина Global 8000 оснащена комплектом передовой авионики, включая четыре больших дисплея, систему управления полетом по принципу fly-by-wire (злектродистанционная система управления), дисплей Head-Up Display (HUD), систему улучшенного видения (EVS), систему синтезированного видения (SVS), графическое планирование полета, погодный радар Multi-Scan и навигацию основанной на характеристиках (PBN).

Новый самолет Global 8000 будет отличаться безупречным вниманием к мельчайшим деталям, включая доступный люкс Principal Suite с полноразмерным спальным местом душевой кабиной. Революционные возможности управления и подключения развлекательных систем в салоне, интуитивно понятная, удобная технология Touch CMS и сенсорный OLED-дисплей, аудиосистема направленного звучания l'Opéra от Bombardier и монитор 4K гарантируют пассажирам незабываемые впечатления от полета.

Внутренний салон Global 8000 разделен на четыре полноразмерные жилые зоны, спроектированные на заказ, и имеет самую низкую высоту салона с давлением, эквивалентную 884 метрам над уровнем моря при полете на высоте 12 500 м

Кроме того, бизнес-джет Global 8000 отличается самым экологичным салоном в отрасли, поскольку оснащен системой очистки воздуха Pur Air и передовой технологией фильтрации HEPA, обеспечивающей самый чистый воздух в салоне и кабине пилота.

"Сегодня Bombardier еще раз подтверждает свою позицию лидера в области деловой авиации, представляя самый последний образец семейства Global", - отметил Эрик Мартель, президент и главный исполнительный директор Bombardier. Он также добавил: " В проекте Global 8000 нашли воплощение лучшие качества модели Global 7500, предоставив нашим клиентам флагманский самолет новой эпохи. Мы остаемся вне конкуренции, что для такой ориентированной на инновации команды, просто великолепно".

На момент ввода в эксплуатацию в 2025 году базовая цена самолета Global 8000 компании Bombardier составит 78 миллионов долларов США.

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Источники:Journal Robb Report

(https://robbreport.com/motors/aviation/bombardier-new-global-800-flagship-1234681116/)