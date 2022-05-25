Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Авиакомпания Bombardier представила Global 8000 - самый быстрый бизнес-джет в мире
Канадский производитель бизнес-джетов Bombardier представила свой новый самолет, который компания назвала самым быстрым в своем классе.Его дальность хода составляет 14 800 км, а максимальная скорость полета 1152 км/час.
анонсы и реклама
Цена RTX 3060 Ti идет к 60 тр
3070 Ti за копейки - надо брать
RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке
-47% на 3080 Gigabyte Aorus
RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует

Компания Bombardier представила свой новый бизнес-джет Global 8000. Авиапроизводитель утверждает, что это будет самый быстрый и самый дальнобойный серийный бизнес-джет в мире. Планируется, что он поступит в эксплуатацию в 2025 году. Максимальная скорость бизнес-джета составит 623 узла (716 миль в час, 1 152 км/час), а дальность полета - 8 000 морских миль (9 200 миль, 14 816 км).

реклама

Bombardier Global 8000 business jet. Bombardier

Роскошный салон Global 8000 создан на базе летно-испытательной машины Global 7500 компании Bombardier. В зависимости от выбранной конфигурации на борту самолета могут находиться до 19 пассажиров.

Большая скорость - большая роскошь

Бизнес-джет имеет размах крыла 104 фута (31,7 м) и способен взлетать и садиться на короткой взлетно-посадочной полосе. Его инновационное крыло Smooth Flex, разработанное для обеспечения максимальной управляемости и устойчивости в широком диапазоне скоростей. Сверхэффективные двигатели Passport, обеспечивающие 18 920 фунтов тяги, позволяют самолету развивать скорость, близкую к сверхзвуковой, и достигать максимальной высоты полета в 15 600 метров. По сравнению с моделью 7500 самолет Global 8000 приобрел дополнительные 500 км дальности хода.

"Изначально предполагалось, что модель 8000 будет самолетом меньшего размера", - заявил в интервью Robb Report Марк Маслух, старший директор по коммуникациям Bombardier. "Но мы поняли, что не хотим предлагать какой-то компромисс. Мы провели для себя черту на песке в отношении дальности полета, скорости и остальных возможностей".


Кабина Global 8000 оснащена комплектом передовой авионики, включая четыре больших дисплея, систему управления полетом по принципу fly-by-wire (злектродистанционная система управления), дисплей Head-Up Display (HUD), систему улучшенного видения (EVS), систему синтезированного видения (SVS), графическое планирование полета, погодный радар Multi-Scan и навигацию основанной на характеристиках (PBN). 

Новый самолет Global 8000 будет отличаться безупречным вниманием к мельчайшим деталям, включая доступный люкс Principal Suite с полноразмерным спальным местом душевой кабиной. Революционные возможности управления и подключения развлекательных систем в салоне, интуитивно понятная, удобная технология Touch CMS и сенсорный OLED-дисплей, аудиосистема направленного звучания l'Opéra от Bombardier и монитор 4K гарантируют пассажирам незабываемые впечатления от полета. 

Внутренний салон Global 8000 разделен на четыре полноразмерные жилые зоны, спроектированные на заказ, и имеет самую низкую высоту салона с давлением, эквивалентную 884 метрам над уровнем моря при полете на высоте 12 500 м 

Кроме того, бизнес-джет Global 8000 отличается самым экологичным салоном в отрасли, поскольку оснащен системой очистки воздуха Pur Air и передовой технологией фильтрации HEPA, обеспечивающей самый чистый воздух в салоне и кабине пилота. 

"Сегодня Bombardier еще раз подтверждает свою позицию лидера в области деловой авиации, представляя самый последний образец семейства Global", - отметил Эрик Мартель, президент и главный исполнительный директор Bombardier. Он также добавил: " В проекте Global 8000 нашли воплощение лучшие качества модели Global 7500, предоставив нашим клиентам флагманский самолет новой эпохи. Мы остаемся вне конкуренции, что для такой ориентированной на инновации команды, просто великолепно". 

На момент ввода в эксплуатацию в 2025 году базовая цена самолета Global 8000 компании Bombardier составит 78 миллионов долларов США.

анонсы и реклама
RTX 3070 за 80тр в Ситилинке
3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
3080 Ti дешевле 120 тр в XPERT.RU
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр
<b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming
RTX 4000 в продаже за 100тр
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке

Источники:Journal Robb Report
(https://robbreport.com/motors/aviation/bombardier-new-global-800-flagship-1234681116/)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#bombardier #bombardier global 8000 #global 8000 #бизнес-джет global 8000 #самый быстрый в мире бизнес-джет
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сколько будет стоить Биткоин в 2030 году и какой курс будет уже завтра – эксперты Cryptonews
11
Почему российский рубль дорожает, и когда ожидать падения курса национальной валюты – Lenta
189
Разработчики World of Tanks лишили игроков из СНГ уникального боевого пропуска по мотивам Warhammer 40,000
16
Сколько будут стоить смартфоны и видеокарты летом 2022 года в РФ – последствия параллельного импорта
4
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPС, до 170 Вт
27
10 смартфонов Xiaomi получили российскую стабильную прошивку MIUI 13
+
Биткоин обвалится до $8000, а большая часть криптовалют подешевеет до нуля – инвестиционный фонд GP
10
Новое обновление для OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro принесет ряд полезных функций
2
Новые видеокарты AMD Radeon RX 6650XT и RX 6750XT уже в продаже в РФ - дешевле, чем 6600XT и 6700XT
11
Нейросеть научили генерировать "пацанские цитаты"
4
AMD, вероятно, покажет первые материнские платы AM5 X670 и B650 на выставке Computex 2022
+
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
76
ЦБ возобновил закупки валюты, чтобы сдержать укрепление рубля
114
Прокачанная Radeon RX 6750 XT уже доступна в магазинах РФ – геймерская видеокарта со скидкой 30%
10
Игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 7 5800X на 13 000р ниже рекомендованной стоимости
13
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
8
Бюджетные игровые видеокарты становятся доступнее в магазинах РФ – Radeon RX 6600 со скидкой до 30%
6
Kingston выпустит внешние твердотельные накопители с сенсорным экраном
+
Видеокарты NVIDIA дешевеют в российской рознице – GeForce RTX 3090 Ti стоит всего 200 000 рублей
15
Samsung представит мониторы Odyssey Neo G7 и G4 на выставке Computex 2022
2

Популярные статьи

10 опасных ошибок при сборке компьютера, которые могут повредить ваши комплектующие
42
Обзор и личный опыт использования смартфона Realme 9 PRO
8
Несколько способов заработка в интернете в 2022
13
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 OLED (UX3402Z)
+
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
42
Без медведей и балалаек едет Джейк Джилленхол удалой на "Скорой"
13
Обзор светодиодной лампы BELSVET LED-M A60 12W 4000K
2

Сейчас обсуждают

dimchoos
03:01
А кто то покупает на Алиэкспресс. Не давая барыгам наживаться.
Недорогие игровые процессоры дешевеют в магазинах РФ – Ryzen 5 5600X со скидкой 35%
Alagar81
02:58
Хз, тут выбор очень простой, самое главное чтоб были с магнитным центрированием, в топе - Ноктуа. У меня сейчас в корпусе 10 кулеров (на 3-х водоблоках), из них 6 Ноктуа - самые лучшие, остальные 4 от...
Выбираем тихие и долговечные вентиляторы для корпуса ПК
Vendium
02:52
Ты то что впрягаешься за тупого автора кореш его что ли? Он влез в тему в которой не разбирается и справедливо получил в коиентах по щам. Если любой имеет право написать статью как ты говоришь, то и л...
В РФ начали продавать смартфоны, завезенные посредством параллельного импорта – цены удивляют
Church
02:33
.. Если считаешь 2000 ртиксы тоже тыквами. Вполне нормально, что первая генерация менее производительная в только что приданной технологии. Но лучей еще часто много где нет (и не будет рост игр с ними...
Среди пользователей NVIDIA GeForce доступ к технологии RTX имеют более 30%
Poll Schneiden
02:32
чо мелочатся то. сразу 1000гц делайте.а то 500 как то слабовато
Asus выпустила самый быстрый в мире игровой монитор G-SYNC с частотой 500 Гц
R-*-------
02:22
А теперь представьте, насколько РЕАЛЬНО мощна 3080 и как сильно нас наёбывают
GeForce RTX 3080 не «вытягивает» бенчмарк Hitman 3 с трассировкой лучей и DLSS
Poll Schneiden
02:20
так это повод закупить ещё больше карт
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Kasyan
02:17
>кристалл ввода-вывода (IOD), производимый также на TSMC, но по 6-нм техпроцессу Горячий привет арабам, которые не захотели инвестировать в 7 нм. Походу GloFo загнется раньше 2025 года.
AMD рассказала о новых процессорах Ryzen 7000 на Computex2022 - частота 5,5 ГГц, +15% IPS, до 170 Вт
Stupid Miner
01:56
Ты тупица, я даже близко не майнер и категорически не приветствую эту хрень
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Kasyan
01:54
На московской бирже пробита отметка в 57 рублей за доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем