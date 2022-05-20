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Проект Petrichor: Архитектурное бюро Baluchon представило очередной крохотный домик на колёсах
Крошечный дом Petrichor предлагает традиционный подход к небольшому жилью
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Многие маленькие дома, о которых мы рассказывали ранее, на самом деле достаточно просторные жилища, выполненные в современном минималистическом стиле. А вот проект Petrichor, созданный французской компанией Baluchon, возвращает нас к истокам движения Small Living Movement, представляя собой буксируемый дом, который включает в себя традиционный стиль Tiny House c компактной и непритязательной внутренней планировкой, рассчитанной на двух человек.

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Общая длина крошечного дома Petrichor составляет всего 6 м (20 футов), и он служит полноценным домом для своего владельца и домашнего кота в Вандее, западная Франция. Baluchon

Общая длина Petrichor (в переводе с греческого - "запах дождя") составляет всего 6 метров (20 футов), что вполне подходит для французского крохотного жилища, учитывая строгие законы страны о буксировке, но гораздо меньше, чем многие модели, которые можно увидеть в Северной Америке. Для сравнения, длина таунхауса Denali XL Bunkhouse в два раза больше - 12,6 м (41,4 фута).

Гостиная Petrichor выглядит наполненной светом благодаря щедрому остеклению. Baluchon

Крошечный дом Балушона отделан кедром с алюминиевыми декоративными элементами и построен на базе двухосного прицепа. Как и другие буксируемые дома, он получает питание от стандартной розетки RV. При входе в дом посетители попадают в гостиную, которая благодаря щедрому остеклению выглядит наполненной солнечным светом и вмещает встроенный диван, который в случае необходимости может служить кроватью для гостей.

Интерьер Petrichor отличается компактностью, но при этом в нем уместились гостиная, кухня и столовая. Baluchon

Рядом находится кухня. Архитекторам из Baluchon удалось разместить здесь небольшой раскладной обеденный стол, раковину, холодильник с морозильной камерой, духовой шкаф и четырехконфорочную плиту, работающую на пропане. Здесь же находится вместительный шкаф, выполняющий роль кладовки. Кухня соединена с ванной комнатой, которая выглядит очень компактной, но при этом в ней достаточно места для душа и туалета.

Кухня дома Petrichor включает в себя раковину, духовку и четырехконфорочную плиту, работающую на пропане. Baluchon

До спальни можно добраться по лестнице, в которую встроена кладовка. Это типичная спальня в стиле лофт с ограниченным пространством, небольшим столом и двуспальной кроватью. За кроватью находится большой отсек для хранения вещей, который используется в качестве прикроватной тумбочки. Кроме того, в Petrichor имеется дополнительное чердачное пространство. Оно слишком мало для взрослого человека, и, возможно, было бы разумнее сделать его немного больше, но все же оно может быть полезным в качестве дополнительного места для хранения вещей.

Спальня Petrichor представляет собой типичную спальню для крошечного дома в стиле лофт с низким потолком, в которой стоит двуспальная кровать. Baluchon

Крохотный домик Petrichor расположен в Вандее - провинции на западе Франции, и служит постоянным домом для своего владельца и его любимого кота. О стоимости именно этой модели пока ничего не известно, но как правило, цена на домики Baluchon стартует от 80 000 евро (около 84 000 долларов США).

Дополнительная мансарда дома Petrichor слишком мала для размещения взрослого человека, но тем не менее может служить дополнительным местом для хранения вещей. Baluchon

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Источник: Baluchon 
(https://www.tinyhouse-baluchon.fr/nos-tiny-houses/tiny-house-petrichor/)

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#архитектура #крошечные дома #лучшие дома
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