Многие маленькие дома, о которых мы рассказывали ранее, на самом деле достаточно просторные жилища, выполненные в современном минималистическом стиле. А вот проект Petrichor, созданный французской компанией Baluchon, возвращает нас к истокам движения Small Living Movement, представляя собой буксируемый дом, который включает в себя традиционный стиль Tiny House c компактной и непритязательной внутренней планировкой, рассчитанной на двух человек.
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Общая длина Petrichor (в переводе с греческого - "запах дождя") составляет всего 6 метров (20 футов), что вполне подходит для французского крохотного жилища, учитывая строгие законы страны о буксировке, но гораздо меньше, чем многие модели, которые можно увидеть в Северной Америке. Для сравнения, длина таунхауса Denali XL Bunkhouse в два раза больше - 12,6 м (41,4 фута).
Крошечный дом Балушона отделан кедром с алюминиевыми декоративными элементами и построен на базе двухосного прицепа. Как и другие буксируемые дома, он получает питание от стандартной розетки RV. При входе в дом посетители попадают в гостиную, которая благодаря щедрому остеклению выглядит наполненной солнечным светом и вмещает встроенный диван, который в случае необходимости может служить кроватью для гостей.
Рядом находится кухня. Архитекторам из Baluchon удалось разместить здесь небольшой раскладной обеденный стол, раковину, холодильник с морозильной камерой, духовой шкаф и четырехконфорочную плиту, работающую на пропане. Здесь же находится вместительный шкаф, выполняющий роль кладовки. Кухня соединена с ванной комнатой, которая выглядит очень компактной, но при этом в ней достаточно места для душа и туалета.
До спальни можно добраться по лестнице, в которую встроена кладовка. Это типичная спальня в стиле лофт с ограниченным пространством, небольшим столом и двуспальной кроватью. За кроватью находится большой отсек для хранения вещей, который используется в качестве прикроватной тумбочки. Кроме того, в Petrichor имеется дополнительное чердачное пространство. Оно слишком мало для взрослого человека, и, возможно, было бы разумнее сделать его немного больше, но все же оно может быть полезным в качестве дополнительного места для хранения вещей.
Крохотный домик Petrichor расположен в Вандее - провинции на западе Франции, и служит постоянным домом для своего владельца и его любимого кота. О стоимости именно этой модели пока ничего не известно, но как правило, цена на домики Baluchon стартует от 80 000 евро (около 84 000 долларов США).
Источник: Baluchon
(https://www.tinyhouse-baluchon.fr/nos-tiny-houses/tiny-house-petrichor/)