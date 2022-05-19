Британский производитель автомобилей класса люкс Bentley выходит на рынок электромобилей со экстремальным разгоном от 0 до 100 км/ч за 1,5 сек. Но вы можете перейти на более спокойный режим с разгоном за 2,7 сек.

Bentley - столетний британский автомобильный бренд, известный во всем мире своим качеством и роскошью, стремительно выходит на рынок электромобилей, представляя самый быстрый пассажирский EV на дороге.

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Производитель автомобилей класса люкс Bentley. Wuka/iStock

Ранее Bentley объявила о своей стратегии электрификации "Beyond100", предусматривающей переход на полностью электрические автомобили к 2030 году с помощью пяти новых BEV, которые будут появляться, ежегодно начиная с 2025 года.

Генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк рассказал, что первый электромобиль компании, запланированный на 2025 год, сможет развивать мощность до 1 400 лошадиных сил (1 044 киловатт) и разгоняться с 0-60 миль/ч (0-100 км/ч) всего за 1,5 секунды. Если это, правда, то новый Bentley сокрушит и Lucid Air Dream Edition Performance (1 111 л.с.), и Tesla Model S Plaid (1 020 л.с.) в драг-рейсинге. А ведь эти электромобили являются одними из самых быстрых пассажирских EV на дорогах, разгоняющихся до скорости чуть менее двух секунд.

В недавнем интервью Automotive News Europe Холлмарк рассказал о некоторых смелых технических характеристиках и ценах первого аккумуляторного электромобиля люксового автопроизводителя.

Холлмарк заявил, что компания стремится выйти на рынок, несмотря на то, что еще не поставила ни одного стопроцентно электрического автомобиля.

Новый BEV будет построен на электрической платформе премиум-класса (PPE), разработанной Porsche и Audi - родственными подразделениями VW Group и владельцами Bentley с 1998 года. PPE предложит Bentley технологию аккумуляторных батарей, приводов и кузовных систем электромобилей, а также потенциал автономных и подключаемых автомобилей.

Первый электрический Bentley будет производиться на заводе автопроизводителя в Крю, Англия.

Концепция Bentley EXP 100 GT

Невероятное ускорение

Холлмарк рассказал о "брутальности ускорения" в предстоящем электромобиле и заявил, что это не станет его главной фишкой, а вместо этого будет "обгон без усилий" за счет крутящего момента по требованию. Он сказал: "Большинству людей в Британии нравится ускорение от 30 до 70 миль/ч (50-113 км/ч), или в Германии - от 30 до 150 миль/ч (50-240 км/ч). Если сейчас мы имеем 650 л.с. в GT Speed, то в случае с BEV мощность будет вдвое выше. Однако если рассматривать разгон от 0 до 60 миль/ч, то эффект снижается. Проблема в том, что это некомфортно. Разгон за 2,4 секунды до 60 миль/ч (100 км/ч) доставляет удовольствие примерно раз десять. Потом становится просто тошно".

Это и есть самая настоящая запредельная скорость. Но вам не стоит беспокоиться; по словам Hallmark, выбор экстремального ускорения будет за покупателем – при покупке автомобиля клиент сможет выбрать вариант с ускорением 0 до 60 миль/ч (0-100 км/ч) за 1,5 секунды или за 2,7 секунды, (как будто 2,7 секунды - это медленно!).

В компании не поделились какими-либо дополнительными техническими характеристиками, но заявили, что дизайн будет основан на купе Continental GT, седане Flying Spur и внедорожнике Bentayga.

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Что касается неприятной информации, Hallmark заявил, что, по меньшей мере, один вариант автомобиля будет стоить более 262 000 долларов (250 000 евро).