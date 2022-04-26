Недавнее исследование супербактерии Clostridioides difficile доказало, что устойчивые к антибиотикам бактерии могут передаваться от животных к людям.

Благодаря антибиотикам было спасено бесчисленное количество жизней по всему миру, и их эффективность в отношении отдельных заболеваний нельзя не признать. Однако чрезмерное или бесконтрольное использование антибактериальных препаратов на животноводческих фермах является проблемой, которая негативно сказывается на здоровье животных и людей, так как приводит к развитию резистентности.

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Культура бактерии Clostridium difficile. Scharvik/iStock

Результаты последнего исследования супербактерии Clostridioides difficile наглядно продемонстрировали, что устойчивые к антимикробным препаратам микроорганизмы могут передаваться от свиней к людям. Исследование, проведенное учеными из Университета Копенгагена и Statens Serum Institut в Дании, было представлено на Европейском конгрессе по вопросам клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID) в Лиссабоне, Португалия.

"Результаты наших исследований указывают на то, что C. difficile является вместилищем генов устойчивости к противомикробным препаратам, которыми могут обмениваться животные и люди", - заявил в пресс-релизе доктор Семех Беджуа, аспирант Копенгагенского университета и один из авторов проекта. "Эта тревожная информация свидетельствует о том, что сопротивляемость к антибиотикам может распространяться более широко, чем считалось ранее, подтверждает перекрестную связь между домашними животными и человеком".

"Чрезмерное использование антибиотиков в медицине и в качестве дешевого сельскохозяйственного сырья сводит на нет нашу способность лечить бактериальные инфекции", - сказал доктор Беджуа. "Особое беспокойство вызывает большой объём генов, вызывающих устойчивость к аминогликозидам, (классу антибиотиков, к которым C. difficile устойчива по своей природе)".

Clostridioides difficile - это бактерия, устойчивая к многочисленным видам антибиотиков. Она инфицирует кишечник человека и приводит к возникновению тяжелого заболевания прямой кишки. Clostridioides difficile также может вызывать лихорадку, почечную недостаточность и тяжелую диарею.

Как правило, заболевания, связанные с C. difficile, возникают из-за частого использования антибиотических препаратов. По оценкам экспертов, только в США от C. difficile ежегодно страдает более 200 000 человек. (Однако в последнее время эти показатели снизились благодаря эффективным мерам профилактики).

В рамках эксперимента исследователи проверили образцы на наличие C. difficile с 14 свиноводческих комплексов Дании. Оказалось, что из 514 образцов 54 являлись носителями этой бактерии. Кроме того учёные доказали потенциальную возможность передачи генов устойчивости от животных к человеку.

"Это исследование предоставляет новые доказательства эволюционного отбора, связанного с использованием противомикробных препаратов в животноводстве, что приводит к формированию опасных для человека патогенов. Это подчеркивает важность внедрения более комплексного подхода к лечению инфекции C. difficile, учитывающего все возможные пути распространения", - добавил доктор Беджуа.

На прошлой неделе голландские учёные из Делфтского университета в Нидерландах смогли сделать запись звуковых колебаний издаваемых бактериями. Изучая записанные звуки исследователи планируют использовать в борьбе с устойчивостью патогенных штаммов микроорганизмов.

Источники: Eurkalert

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(https://www.eurekalert.org/news-releases/950551)