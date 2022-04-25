Здание C6 будет возведено на высоту 183 метра (600 футов) в Южном Перте, Австралия

Апрель оказался весьма насыщенным месяцем по части деревянного строительства: вслед за предложением о строительстве самой высокой в мире цельнодеревянной башни пришло известие о том, что в австралийском городе Саут-Перт планируется воздвигнуть самую высокую в мире гибридную деревянную башню, то есть сделанную преимущественно из дерева, но с бетонным армированием. Если все пойдет по плану, то высота башни достигнет 183 метра (600 футов).

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Здание C6 будет возведено на впечатляющую высоту 183 метра (600 футов) в Южном Перте, Австралия. Fraser & Partners

Проект C6 разработан компанией Fraser & Partners ( исследовательская студия Elenberg Fraser) для Grange Development.

Конструкция здания будет состоять из бетонного основания, а его деревянные колонны, балки и перекрытия будут выполнены из примерно 7400 кубических метров (около 261 000 кубических футов) перекрестно-ламинированной, клееной и шпонированной древесины.

Интересно, что Fraser & Partners обращает внимание на то, что древесина, необходимая для строительства здания, может быть выращена заново всего из 580 семян. Фирма также подчеркивает, что здание будет углеродно-отрицательным (более того, оно названо C6 в честь символа углерода в периодической таблице), хотя на данном этапе об этом аспекте было предоставлено очень мало информации.

На территории C6 будет почти 3 500 кв. м (около 37 000 кв. футов) зеленых насаждений, включая цветы, местные виды зелени и продовольственные растения. Fraser & Partners

"Жилая среда является одним из трех основных факторов катастрофического изменения климата, наряду с транспортом и сельским хозяйством", - говорит Джеймс Диббл, директор Grange Development. " В то время как многообещающие технологические разработки в транспортной и сельскохозяйственной отраслях сейчас работают над радикальным сокращением глобального углеродного следа, сектор недвижимости серьезно отстает".

"Проект C6 представляет собой воплощение будущего, только мы реализуем его уже сейчас. Производство энергии на месте, комплексное решение для электромобилей, которое полностью устранит необходимость в использовании ископаемого топлива, огромный акцент на биофункциональный дизайн, чтобы обеспечить ощутимую пользу для здоровья, и здание, которое активно поглощает углерод".

C6 будет построен примерно из 7 400 кубических метров (около 261 000 кубических футов) древесины. Fraser & Partners

Элегантный современный экстерьер C6 будет украшен почти 3500 квадратными метрами (около 37 000 квадратных футов) зеленых насаждений, включая городскую ферму, которая будет обеспечивать жителей сезонными продуктами. Внутренняя планировка будет ориентирована на естественную вентиляцию и будет располагаться на 48 этажах, большая часть из которых будет занята 245 квартирами с одной или четырьмя спальнями. На крыше будет располагаться терраса с плодоносящим садом, а также обеденные и развлекательные зоны, коммунальные удобства, сквер и общественный парк.

В настоящее время проект C6 получил все необходимые разрешительные документы, но когда конкретно начнется строительство, пока не сообщается.

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Источники: Elenberg Fraser (https://elenbergfraser.com/)