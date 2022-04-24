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NASEM: SpaceX Илона Маска сможет исследовать Уран в рамках флагманской миссии NASA
Национальная академия наук, инженерии и медицины считает, что NASA следует осуществить флагманскую миссию к Урану на тяжелой ракете Falcon Heavy компании SpaceX
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Может ли SpaceX в следующий раз отправиться на Уран? Похоже, что Национальная академия наук, инженерии и медицины (NASEM) очень на это рассчитывает. На днях организация опубликовала свой очередной десятилетний обзор по планетарным наукам и астробиологии. Как сообщает издание Teslarati, опубликованный в среду обзор содержит намек на то, что NASA может осуществить флагманскую миссию к Урану на тяжелой ракете Falcon Heavy компании SpaceX.

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Вид на планету Уран с космической орбиты. buradaki/iStock

Орбитальный аппарат и зонд для изучения Урана

Концепция миссии не совсем нова. Проект под названием Uranus Orbiter and Probe (UOP), уже несколько лет разрабатывается группой ученых из NASA, Калифорнийского университета и Университета Джона Хопкинса. Теперь, с появлением тяжелой ракеты Falcon Heavy компании SpaceX, исследователи считают, что у них есть технология для воплощения своей давней мечты в реальность. В результате выбор может быть сделан между Falcon Heavy, Vulcan Centaur от United Launch Alliance (ULA), New Glenn от Blue Origin и Space Launch System (SLS) от NASA.

Авторы исследования не делают об этом прямых заявлений, но упоминают, что "миссия на Уран является предпочтительной, поскольку существует концепция комплексной миссии, которая может быть реализована в 2023-2032 годах на доступных в настоящее время ракетах-носителях". Это означает, что выбор может быть сделан между Falcon Heavy, Vulcan Centaur от United Launch Alliance (ULA), New Glenn от Blue Origin и Space Launch System (SLS) от NASA.

Отсрочки и прочие проблемы

Однако задержки и целое множество других проблем тормозят развитие всех остальных проектов. Так, например, частично многоразовая ракета Vulcan Centaur компании ULA так и не была запущена, а проект New Glenn компании Blue Origin оказалася крайне неэффективным за пределами земной орбиты. И наконец, для того чтобы орбитальный аппарат NASA Europa Clipper (первоночально предназначенный для SLS) мог выполнять какие-либо миссии на уровне Урана, необходимо значительно усовершенствовать конструкцию корабля.

Если с Falcon Heavy все сложится удачно и полет состоится, то миссия UOP к Урану позволит собрать самую подробную информацию об этой практически неисследованной планете. Единственным космическим аппаратом, посетившим Уран, был "Вояджер-2" NASA, который совершил пролет в январе 1986 года и собрал крайне мало полезной информации. Какие секреты может хранить этот ледяной гигант? Возможно, об этом нам расскажет миссия Uranus Orbiter and Probe.

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Источники: Teslarati,  
(https://www.teslarati.com/spacex-falcon-heavy-uranus-mission-decadal-survey/)

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#spacex #nasa #уран #uop #uranus orbiter and probe #миссия #тяжелая ракета falcon heavy
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