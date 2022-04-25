Марсоход NASA Perseverance снял видео затмения Фобоса, одной из двух лун Марса, с помощью камеры Mastcam-Z. Это самое качественное наблюдение солнечного затмения Фобоса за всю историю.

Каждый человек хотя бы раз в жизни наблюдал солнечное затмение или хотя бы слышал о нем, но вот только не такое как в данном случае.

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В среду NASA опубликовало великолепные кадры, на которых видно, как Фобос, одна из двух лун Марса, проходит мимо Солнца. Видео было снято 2 апреля камерой высокой четкости Mastcam-Z марсохода Perseverance. В результате удалось получить самую качественную и масштабную видеозапись марсианского затмения на сегодняшний день.

NASA/JPL-Calltech/ASSU/MСS/SSSI

"Мы знали, что качество будет на высоте, но мы даже не предполагали, что оно будет настолько великолепным", - заявила в пресс-релизе агентства по управлению космическими исследованиями Рейчел Хусон из подразделения Malin Space Science Systems в Сан-Диего, один из операторов Mastcam-Z.

Кроме невероятного качества, видео также примечательно своей цветопередачей. Благодаря установленному на Mastcam-Z солнечному фильтру удалось снизить интенсивность света, что позволило запечатлеть мельчайшие детали картофелеобразной Луны, которые невозможно увидеть невооруженным глазом.

"Можно увидеть детали в форме тени Фобоса, например, гребни и неровности на ландшафте луны", - рассказывает Марк Леман, планетарный астрофизик из Института космической науки Боулдера, штат Колорадо, который руководил большинством наблюдений за Фобосом с помощью марсоходов NASA. "Вы также можете разглядеть солнечные пятна. И это просто великолепно, что вы можете увидеть это затмение точно так же, как его наблюдал ровер Марса".





Это не просто завораживающие кадры. Исследователи надеются, что это видео поможет лучше разобраться в особенностях орбиты Фобоса, понять как он влияет на гравитацию Марса, а также, разобраться как именно сформирована кора и мантия красной планеты. Кроме того, полученные данные позволяют ученым "заглянуть в будущее и увидеть окончательную гибель луны".

Точнее, падения. По заявлению ученых, сейчас Фобос находится в "смертельной спирали", и через несколько десятков миллионов лет ему суждено врезаться в Красную планету. Благодаря видеозаписям затмения ученые смогут лучше понять этот медленный планетарный апокалипсис.

Остается надеяться, что до того, как это произойдет, ученым удастся найти доказательства существования древней марсианской жизни.

Источники: NASA, Dailybest (https://mars.nasa.gov/news/9172/nasas-persevrance-rover-captures-video-of-solar-eclipse-on-mars/) (https://www.thedailybest.com/nasas-mars-rover-could-find-proof-of-ancient-life-if-it-surveves-seven-minutes-of-terror-first)

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