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ВМС США впервые сбили ударный дрон с помощью полностью электрического лазерного оружия
Февральская демонстрация стала первым случаем использования ВМС США полностью электрического высокоэнергетического лазерного оружия для поражения цели, представляющей собой летящую дозвуковую крылатую ракету
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Американские ВМС впервые сбили свой беспилотный летательный аппарат, представляющий собой дозвуковую крылатую ракету, с использованием высокоэнергетической лазерной установки. В испытательном комплексе высокоэнергетических лазерных технологий Армии Соединенных Штатов на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, оружие Layered Laser Defense (LLD) компании Lockheed Martin вывело из строя двигатель беспилотного дрона, который после атаки был спущен на землю с помощью парашюта.

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Художественная концепция лазерного боеприпаса, установленного на корабле. Локхид Мартин

Испытания, спонсированные Управлением военно-морских исследований США (ONR) и проводившиеся в партнерстве с Офисом зам. министра обороны (по научным и инженерным вопросам) и корпорацией Lockheed Martin в феврале 2022 года, должны были "продемонстрировать всему миру не только способность лазерных систем отслеживать и уничтожать крупные цели, такие как беспилотные дроны, но и множество других угроз, таких как автоматизированные самолеты, вертолеты, и авиационные ракеты".

По словам представителей Пентагона, лазерные технологии отличаются множеством достоинств. Используя оптическую систему с высоким разрешением, система может отслеживать и распознавать  приближающиеся объекты, а также  определять степень повреждения цели энергетическим пучком. Более того, лазерные устройства могут быть использованы для выведения из строя датчиков или ослепления вражеских военных подразделений.

Лазерный пучок энергии воздействует на беспилотную цель. Локхид Мартин

В отличие от более ранних образцов лазерного оружия, работавших на химикатах, лазер LLD является полупроводниковым и состоит из спирали стеклянных оптических волокон, допированных специальными элементами. Такие спирали могут быть собраны в одну катушку, а лазеры, которые они генерируют, могут быть объединены в единый мощный луч. С помощью оптики он проецируется на цель, фокусируется и корректирует атмосферные искажения.

Кроме того, лазерное оружие не нуждается в использовании каких-либо взрывчатых или горючих веществ, что делает его по своей сути более безопасным для нахождения на борту кораблей или самолетов. К тому же лазерное оружие имеет практически неограниченный боезапас и его эффективность  зависит только от мощности источника энергии, что снижает удельную стоимость выстрела до одного доллара.

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Ранее ВМС США уже прводили тестирование лазерного оружие на своих кораблях. Испытания проходили дважды в 2014 году на борту военно-транспортного корабля USS Ponce в Персидском заливе и десантного транспорт-док типа USS Portland в 2021 году.  Оба варианта были демонстрационными образцами, и ВМС не планировало использовать их в качестве стандартной системы вооружения. Тем не менее, последнее испытание свидетельствует о растущих возможностях технологии, включая использование искусственного интеллекта для обнаружения и поражения угроз.

"В середине восьмидесятых годов прошлого века Соединенные Штаты проводили аналогичные испытания, но с помощью лазерных систем на основе химических реагентов, которые создавали серьезные проблемы с логистикой для развертывания в условиях оперативного применения", - сказал д-р Фрэнк Питеркин, директор департамента направленной энергии ONR. "И, в конечном итоге, такие лазерные технологии не были переданы флоту или какой-либо другой организации".

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Источники: Военно-морскик силы США (https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2998829/laser-trailblazer-navy-conducts-historic-test-of-new-laser-weapon-system/)

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#лазерное оружие #ударный дрон
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