Американские ВМС впервые сбили свой беспилотный летательный аппарат, представляющий собой дозвуковую крылатую ракету, с использованием высокоэнергетической лазерной установки. В испытательном комплексе высокоэнергетических лазерных технологий Армии Соединенных Штатов на ракетном полигоне Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико, оружие Layered Laser Defense (LLD) компании Lockheed Martin вывело из строя двигатель беспилотного дрона, который после атаки был спущен на землю с помощью парашюта.
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Испытания, спонсированные Управлением военно-морских исследований США (ONR) и проводившиеся в партнерстве с Офисом зам. министра обороны (по научным и инженерным вопросам) и корпорацией Lockheed Martin в феврале 2022 года, должны были "продемонстрировать всему миру не только способность лазерных систем отслеживать и уничтожать крупные цели, такие как беспилотные дроны, но и множество других угроз, таких как автоматизированные самолеты, вертолеты, и авиационные ракеты".
По словам представителей Пентагона, лазерные технологии отличаются множеством достоинств. Используя оптическую систему с высоким разрешением, система может отслеживать и распознавать приближающиеся объекты, а также определять степень повреждения цели энергетическим пучком. Более того, лазерные устройства могут быть использованы для выведения из строя датчиков или ослепления вражеских военных подразделений.
В отличие от более ранних образцов лазерного оружия, работавших на химикатах, лазер LLD является полупроводниковым и состоит из спирали стеклянных оптических волокон, допированных специальными элементами. Такие спирали могут быть собраны в одну катушку, а лазеры, которые они генерируют, могут быть объединены в единый мощный луч. С помощью оптики он проецируется на цель, фокусируется и корректирует атмосферные искажения.
Кроме того, лазерное оружие не нуждается в использовании каких-либо взрывчатых или горючих веществ, что делает его по своей сути более безопасным для нахождения на борту кораблей или самолетов. К тому же лазерное оружие имеет практически неограниченный боезапас и его эффективность зависит только от мощности источника энергии, что снижает удельную стоимость выстрела до одного доллара.
Ранее ВМС США уже прводили тестирование лазерного оружие на своих кораблях. Испытания проходили дважды в 2014 году на борту военно-транспортного корабля USS Ponce в Персидском заливе и десантного транспорт-док типа USS Portland в 2021 году. Оба варианта были демонстрационными образцами, и ВМС не планировало использовать их в качестве стандартной системы вооружения. Тем не менее, последнее испытание свидетельствует о растущих возможностях технологии, включая использование искусственного интеллекта для обнаружения и поражения угроз.
"В середине восьмидесятых годов прошлого века Соединенные Штаты проводили аналогичные испытания, но с помощью лазерных систем на основе химических реагентов, которые создавали серьезные проблемы с логистикой для развертывания в условиях оперативного применения", - сказал д-р Фрэнк Питеркин, директор департамента направленной энергии ONR. "И, в конечном итоге, такие лазерные технологии не были переданы флоту или какой-либо другой организации".
Источники: Военно-морскик силы США (https://www.navy.mil/Press-Office/News-Stories/Article/2998829/laser-trailblazer-navy-conducts-historic-test-of-new-laser-weapon-system/)