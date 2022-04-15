Впервые было обнаружено, что кисспептин, гормон естественного происхождения, значительно повышает активность костеобразующих клеток организма

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Остеопороз характеризуется разрушением костной ткани, в результате чего кости становятся слабыми и легко ломаются. Однако не исключено, что в ближайшем будущем ученые создадут более эффективное лечение этого заболевания на основе гормона естественного происхождения.

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Ученые доказали, что гормон кисспептин помогает восстановить баланс между клетками-строителями и клетками-разрушителями костной ткани. Depsoitphotos

В настоящее время препараты, известные как бисфосфонаты, являются наиболее часто применяемым видом лекарств от остеопороза. К сожалению, они могут вызывать ряд неприятных побочных эффектов, а некоторым людям они вообще не помогают.

В поисках более эффективной и удобной для приема альтернативы ученые из Имперского колледжа Лондона обратились к гормону кисспептину, который естественным образом вырабатывается организмом. Предыдущие исследования показали, что инъекции кисспептина хорошо переносились испытуемыми, не вызывая значительных побочных эффектов.

В одном из экспериментов нового исследования 26 мужчин в возрасте от 18 до 36 лет получили внутривенную инъекцию кисспептина в течение 90 минут. В течение еще одного полуторачасового сеанса они также получали плацебо. В обоих случаях биохимический анализ крови контролировался каждые 30 минут. Было обнаружено, что при приеме гормона их организм вырабатывал в среднем на 24 процента больше остеобластов - молодых клеток костной ткани.

Остеопороз, как правило, возникает в результате нарушения тонкого баланса между формированием и резорбцией костной ткани, осуществляемых остеобластами и остеокластами соответственно. Наиболее распространенной причиной этого нарушения является дефицит половых стероидов (преимущественно эстрогенов), хотя существует множество альтернативных вторичных причин и факторов риска.

В другом эксперименте, проведенном командой из Университета Южной Дании, кисспептин был добавлен к костным клеткам в чашках Петри. В этом случае гормон не только повышал активность остеобластов, но и подавлял активность остеокластов.

"Пока еще очень рано говорить об этом, но мы надеемся использовать эти новые результаты в дальнейших исследованиях с конечной целью понять, может ли кисспептин стать новым безопасным и эффективным средством лечения остеопороза", - говорит ведущий ученый, доктор Александр Комнинос.

Исследование описано в статье, которая недавно была опубликована в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

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Источники: Имперский колледж Лондона https://www.imperial.ac.uk/news/235556/kisspeptin-hormone-enhance-human-bone-activity/ https://academic.oup.com/jcem/advance-article/doi/10.1210/clinem/dgac117/6542434/