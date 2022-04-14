Было установлено, что животные-долгожители способны существенно замедлить скорость мутаций ДНК, независимо от их размера.

Продолжительность жизни млекопитающих варьируется от шести месяцев до 200 лет. И этот факт часто озадачивал ученых всего мира.

реклама

Исследователи из Института Wellcome Sanger в Кембридже, возможно, нашли ответ на этот вопрос. Согласно пресс-релизу института, опубликованному в среду, разгадка кроется в скорости генетических повреждений. В своей работе они проанализировали геномы 16 видов млекопитающих (от мышей до жирафов) и обнаружили, что чем больше продолжительность жизни того или иного вида, тем медленнее скорость возникновения мутаций ДНК.

Изображение молекулы дезоксирибонуклеиновой кислоты. Tuckraider/iStock

Замедление темпов возникновения мутаций ДНК

Это означает, что именно животные-долгожители могут успешно замедлять скорость мутаций ДНК, причем не зависимо от размера. "Обнаружить схожую картину генетических изменений у таких разных животных, как мышь и тигр, было весьма неожиданно. Но самым захватывающим аспектом исследования является то, что продолжительность жизни обратно пропорциональна скорости соматических мутаций. Это позволяет предположить, что соматические мутации могут играть определенную роль в старении, хотя возможны и альтернативные объяснения. В ближайшие несколько лет необходимо распространить эти исследования на более разнообразные виды, такие как насекомые или растения", - говорит доктор Алекс Каган из Института Сэнгера и соавтор нового исследования.

Для сравнения, у мышей происходит примерно 796 мутаций в год, в результате чего их жизнь длится около 3,7 года, в то время как среднестатистический человек переживает лишь 47 мутаций, с продолжительностью жизни в 83,6 года. Далее исследователи проанализировали генетические ошибки в стволовых клетках разных видов и обнаружили, что среднее количество мутаций в конце жизни всех видов составляет порядка 3 200.

Результат многочисленных типов молекулярных повреждений

"Старение - это сложный процесс, являющийся результатом многочисленных типов молекулярных повреждений в наших клетках и тканях. Предположения о том, что за процесс старения отвечают соматические мутации, высказывались еще в 1950-х годах, но до последнего момента их изучение было весьма затруднительным. Благодаря последним достижениям в технологиях секвенирования ДНК, мы наконец-то сможем понять, какую роль соматические мутации играют в процессе старения и формирования различных заболеваний. То, что столь разнообразные млекопитающие заканчивают свою жизнь с одинаковым количеством мутаций в клетках, является волнующим и очень интересным открытием", - сказал доктор Иниго Мартинкорена, старший автор исследования.

анонсы и реклама RTX 3060 Ti намного дешевле 100 тр Несколько видов RTX 3050 подешевели вдвое i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевели несколько RTX 3070 RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> 350 000р скидка на комп Alienware -90000р на RTX 3060 -100 000р на RTX 3070 Ti Aorus В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза

Исследование было опубликовано в журнале Nature.

Источники: Nature, Welcome Sanger Institute https://www.nature.com/articles/s41586-022-04618-z https://www.sanger.ac.uk/news_item/mutatons-acros-animal-kingdom-shed-new-light-on-ageing/