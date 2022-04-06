При необходимости стандартная скорость печати принтера AnkerMake M5 может быть увеличена с 250 до 2500 мм в секунду

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Изготовление моделей, прототипов и запасных частей на домашнем 3D-принтере существенно упрощает работу дизайнеров и проектировщиков, однако такая печать может занимать довольно много времени. Недавно компания Anker представила AnkerMake M5 - инновационный 3D-принтер, призванный изменить эту ситуацию.

Стандартная скорость печати принтера AnkerMake M5 в 250 мм/с может быть увеличена в 10 раз до 2500 мм/сек. AnkerMake реклама

"3D-принтеры помогают нам представить мир, в котором идеи и творческие концепции могут быть мгновенно преобразованы в физическую форму", - сказал Стивен Янг, генеральный директор Anker Innovations. "Однако реальность такова, что 3D-печать может быть медленной, громоздкой и сложной для понимания. AnkerMake стремится устранить эти проблемы, чтобы художники, изобретатели, любители и энтузиасты DIY могли воспользоваться более практичным инструментом для воплощения своих творений в жизнь".

AnkerMake - это новый бренд 3D-печати от Anker Innovations, и M5 - его первый продукт, который компания собирается запустить на Kickstarter.

Конструкция 3D-принтера выполнена из литого алюминиевого сплава, что гарантирует устойчивость машины, а увесистое основание обеспечивает низкий центр тяжести. Вес всего устройства составляет 12,5 килограмм, а его размеры в собранном виде равны 502 x 438 x 470 мм.

Инженеры AnkerMake доработали типичный механизм устройства, сократив расстояние между экструдером и соплом, увеличив передаточное число и установив более мощный нагревательный блок. Стальная печатная форма со съемной пластиной PEI оснащена 49-точечным автоматическим выравниванием и обеспечивает печать до 235 x 235 x 250 миллиметров.

AnkerMake M5, использует встроенную камеру с искусственным интеллектом для отслеживания хода печати, так что пользователям не придется постоянно следить за процессом. Управление и контроль можно осуществлять удалённо с помощью мобильного приложения установленного на смартфон или планшет. AnkerMake

Устройство оснащено технологией PowerBoost, которая использует мощный шаговый двигатель и двухременной приводной вал для увеличения стандартной скорости печати с 250 до 2500 мм в секунду. При этом минимальная толщина слоя (или точность печати) составит всего 0,1 мм. "В таком режиме M5 может сократить среднее время печати на 70 процентов по сравнению с другими 3D-принтерами", - говорится в заявлении компании для прессы.

Встроенная HD-камера с функцией ночного видения позволяет следить за ходом печати в любое время суток и контролировать такие проблемы, как расслоение слоя и засорение сопла, а система на основе искусственного интеллекта уведомляет оператора о возникновении неполадок с помощью звука, светодиодного индикатора и оповещений, передаваемых в соответствующее мобильное приложение. Программное обеспечение позволяет пользователям просматривать видео в реальном масштабе времени и делится роликами с коллегами по работе или друзьями в социальных сетях.

AnkerMake разместила свой проект M5 на Kickstarter, где на данный момент доступны ограниченные взносы в размере 499 долларов США, а после того, как они будут раскуплены, цена вырастет до 599 долларов США. Планируется, что поставки нового устройства начнутся в ноябре этого года.

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Источники: AnkerMake

https://www.ankermake.com/3dprinter-v8111

https://www.kickstarter.com/projects/ankermake/ankermake-m5-3d-printer-5x-faster-printing-and-ai-camera