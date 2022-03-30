Новая технология позволяет выгодно использовать факельный газ, который обычно просто сжигается.

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Американская нефтяная корпорация ExxonMobil заключила соглашение с компанией Crusoe Energy Systems, расположенной в Денвере, о переработке энергии факельного газа, в электричество, которое будет использоваться для питания тысяч машин по добыче биткоинов.

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Источники сообщают, что пилотная программа майнинга биткоинов, действующая в регионе Баккен, была запущена в конце января 2021 года и начала развиваться к июлю того же года.

gopixa/iStock

Больше не сжигается

Цель нового венчурного предприятия заключается в использовании энергии природного газа, который часто сжигается буровыми компаниями, что приводит не только к экологической катастрофе, но и фактическому сжиганию денег. Именно в этот регионе майнинг биткоинов становится довольно выгодным занятием, поскольку для этого необходимо только подключение к Интернету, а работать можно из любой точки мира.

"Это прекрасный способ добиться спроса на растраченную попусту энергию и решить сразу две задачи", - рассказал CNBC Калли Кавнес, президент компании Crusoe. - "Удовлетворить энергетическую потребность биткоина и попутно устранить проблему неиспользуемой энергии, факельного газа для энергетической промышленности".

Кавнес добавил, что большая часть из 80 с лишним центров обработки данных компании Crusoe в настоящее время расположена в регионе Баккен, что позволяет компании эффективно использовать энергию, получаемую из факельного газа.

"Мы действительно снижаем объемы сжигаемого газа", - отметил Кавнес. "Около полумиллиона кубических метров газа в сутки, которые должны были бы сжигаться в факелах, теперь не сгорают, потому что мы разработали эту технологию".

До партнерства с Exxon Mobil и Crusoe большое количество газа сжигалось впустую. Потери затрагивали весь Виллистонский бассейн, который простирается через часть штата Монтана, Дакоту и Канаду. В связи с этим компания Crusoe решила инвестировать в этот регион крупные средства.

"Не так давно в бассейне сжигалась почти пятая часть добываемого там газа", - объясняет Кавнес. И, похоже, что усилия компании начинают окупаться. В заявлении, сделанном в марте, Департамент природных ресурсов Северной Дакоты сообщил, что от 93% до 94% природного газа теперь улавливается и используется повторно.

Вид на нефтеперерабатывающий завод Exxon Mobil в Байтауне, штат Техас.

Метан не горит

Кроме того, майнинг биткоинов на территории предприятия гарантирует полный отказ от сжигания метана. Метан - это углеводород, который является основным компонентом природного газа и особенно вреден для окружающей среды.

"Когда мы пропускаем метан через наш генератор, мы получаем до 99,9% энергии от его сгорания", - сказал Кавнес. "Мы не только получаем энергию, которая в противном случае просто пропадает, но и значительно сокращаем выбросы метана".

Конечно, было бы гораздо лучше, если бы компания Exxon Mobil сосредоточилась на полном отказе от ископаемых видов топлива, но, несмотря на это, данное начинание является маленьким шагом в верном направлении.

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Источники: CNBC

https://www.dmr.nd.gov/oilgas/directorscut/directorscut-2022-03-15.pdf

https://www.cnbc.com/2022/03/26/exxon-mining-bitcoin-with-crusoe-energy-in-north-dakota-bakken-region.html