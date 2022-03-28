Шведская компания по производству электромобилей Cake намерена сократить или вовсе исключить пластик, используемый при производстве своих электромотоциклов. Компания заключила партнерство с PaperShell, и изучает возможность использовать вместо пластика композит из натуральных волокон.
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Хотя электромотоциклы отличаются гораздо более чистой и тихой ездой, чем мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания, материалы, выбранные для компонентов, все еще оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Одним из таких проблемных материалов является пластик.
В связи с этим компании Cake и PaperShell объединяют усилия, чтобы изучить натуральный композитный материал, по свойствам напоминающий бумагу, для замены некоторых пластиковых компонентов в электрических мотоциклах.
"Компания Cake была основана для того, чтобы вдохновить нас на создание общества с нулевым уровнем выбросов, и такой подход, естественно, подразумевает детальное изучение самых лучших материалов производства наших электромотоциклов", - заявил основатель и генеральный директор компании Cake Стефан Иттерборн. Мы рады сотрудничеству с PaperShell и надеемся, что сможем сыграть решающую роль в поиске материала, который позволит минимизировать или даже полностью отказаться от использования обычных пластмасс в наших мотоциклах". Это сотрудничество, которое в конечном итоге принесет пользу всей автомобильной промышленности и не только".
Компоненты PaperShell изготавливаются из 100-процентной целлюлозы и формуются под прессом или с помощью надувной камеры. Сообщается, что они устойчивы к атмосферным воздействиям, как пластик, и прочны, как волокнистые композиты, но более экологичны, чем оба эти материала. Компания Cake утверждает, что материал имеет низкий углеродный след - 0,65 кг CO2e на килограмм, по сравнению с 4,95 кг CO2e для полипропилена и 25,05 кг CO2e для стекловолокна. А по окончании срока службы такие компоненты могут быть переработаны и использованы вторично.
" Мы надеемся, что сможем заменить как можно больше пластиковых компонентов в мотоциклах Cake на бумажные", - говорится в пресс-релизе PaperShell. "Путешествие уже начинается, и мы все безумно рады этому". Компания рассчитывает выпустить электромотоциклы с "минимально возможным углеродным следом" уже в 2025 году.
Источники: Cake, PaperShell
https://ridecake.com/en/good-bye-plastic/
https://papershell.se/news/cake-papershell/