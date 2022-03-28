Cake и PaperShell намерены выпустить на рынок электрический мотоцикл с минимально возможным углеродным следом уже к 2025 году

Шведская компания по производству электромобилей Cake намерена сократить или вовсе исключить пластик, используемый при производстве своих электромотоциклов. Компания заключила партнерство с PaperShell, и изучает возможность использовать вместо пластика композит из натуральных волокон.

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Цель Cake и PaperShell - выпустить на рынок к 2025 году электромотоцикл с минимально возможным углеродным следом.

Хотя электромотоциклы отличаются гораздо более чистой и тихой ездой, чем мотоциклы с двигателем внутреннего сгорания, материалы, выбранные для компонентов, все еще оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Одним из таких проблемных материалов является пластик.

Компания Cake надеется, что натуральный композитный материал PaperShell сможет заменить пластиковые компоненты, используемые в ее электрических мотоциклах

В связи с этим компании Cake и PaperShell объединяют усилия, чтобы изучить натуральный композитный материал, по свойствам напоминающий бумагу, для замены некоторых пластиковых компонентов в электрических мотоциклах.

Рассматриваемый композит PaperShell изготовлен из 100-процентной целлюлозы и, как сообщается, является таким же устойчивым к атмосферным воздействиям, как пластик, и таким же прочным, как волокно

"Компания Cake была основана для того, чтобы вдохновить нас на создание общества с нулевым уровнем выбросов, и такой подход, естественно, подразумевает детальное изучение самых лучших материалов производства наших электромотоциклов", - заявил основатель и генеральный директор компании Cake Стефан Иттерборн. Мы рады сотрудничеству с PaperShell и надеемся, что сможем сыграть решающую роль в поиске материала, который позволит минимизировать или даже полностью отказаться от использования обычных пластмасс в наших мотоциклах". Это сотрудничество, которое в конечном итоге принесет пользу всей автомобильной промышленности и не только".

Натуральный композит PaperShell отливается под давлением в форму или формируется с помощью надувной камеры. PaperShell

Компоненты PaperShell изготавливаются из 100-процентной целлюлозы и формуются под прессом или с помощью надувной камеры. Сообщается, что они устойчивы к атмосферным воздействиям, как пластик, и прочны, как волокнистые композиты, но более экологичны, чем оба эти материала. Компания Cake утверждает, что материал имеет низкий углеродный след - 0,65 кг CO2e на килограмм, по сравнению с 4,95 кг CO2e для полипропилена и 25,05 кг CO2e для стекловолокна. А по окончании срока службы такие компоненты могут быть переработаны и использованы вторично.

The PaperShell composite has been developed to replace press-molded veneer, plastic details, fiber composites and could even be used as an alternative to press-molded metal in certain applications

" Мы надеемся, что сможем заменить как можно больше пластиковых компонентов в мотоциклах Cake на бумажные", - говорится в пресс-релизе PaperShell. "Путешествие уже начинается, и мы все безумно рады этому". Компания рассчитывает выпустить электромотоциклы с "минимально возможным углеродным следом" уже в 2025 году.

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Источники: Cake, PaperShell

https://ridecake.com/en/good-bye-plastic/

https://papershell.se/news/cake-papershell/