Президент Valve считает, что проблемы metavers были решены еще десять лет назад.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Гейб Ньюэлл, соучредитель и генеральный директор Valve Corporation - компании, подарившей нам такие культовые игры, как Half-Life и Portal, не верит в ажиотаж вокруг metaverse.В интервью журналу PC Mag Ньюэлл заявил: "Большинство людей, которые говорят о метаверсе, совершенно не представляют, о чем идет речь".

Метавселенная предлагает множество технологий, которые уже давно существуют .Wildpixel/ iStock

Хайп вокруг метавселенной

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После ребрендинга своей социальной сети в конце 2021 года Цукерберг уже потратил миллиарды долларов на создание метавселенной. Однако опрос, проведенный в прошлом месяце, показал, что 78 процентов потребителей, знающих о метавселенной, считают, что все это просто пустая болтовня и маркетинговая реклама, а 65 процентов опрошенных заявили, что им вообще не интересны виртуальные покупки.

Несмотря на то, что Ньюэлл не говорил о ком-то конкретно, он назвал существующие идеи metaverse "кучей схем быстрого обогащения", которые не слишком способствуют изменению технологий. При этом Ньюэлл добавил, что его друг писатель-фантаст Нил Стивенсон, придумавший термин "метавселенная", крайне недоволен всей этой истерией вокруг метавселенной.

В чем же её отличие от обычной компьютерной игры?

Ньюэлл, занимающийся разработкой видеоигр с 1998 года, добавил, что возможности, о которых говорят все метаверсивные компании, уже давно используются и развиваются в игровой индустрии.

В качестве примера Ньюэлл сравнивает новую концепцию метаверсного аватара, с многопользовательской онлайн-игрой Final Fantasy 14, которая работает по тем же принципам. А так как игра была выпущена в 2013 году, то все проблемы, о которых сейчас заявляют метаверсивные компании, были решены более десяти лет назад.

Ньюэлл считает, что, несмотря на свои огромные капиталовложения, компании, разрабатывающие метавселенные, выходят на сцену слишком поздно и не могут предложить что-то такое, чего пользователи не видели раньше. И все же, по его мнению, в результате "всей этой затеи" будут разработаны новые технологии, которые могут пригодиться людям в будущем.

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Источники:

https://www.pcgamer.com/gabe-newell-metaverse/

https://www.hypergridbusiness.com/2022/03/survey-half-of-americans-dont-know-about-the-metaverse/