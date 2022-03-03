Президент и генеральный директор компании Qualcomm Кристиан Амон считает, что глобальный дефицит чипов возник бы, даже если бы пандемия вируса COVID-19 никогда не разразилась.

Президент и генеральный директор компании Qualcomm Кристиан Амон считает, что глобальный дефицит чипов возник бы, даже без пандемии Covid-19.

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В своей вступительной речи на выставке Mobile World Congress в Барселоне Амон объяснил, что отрасль уже столкнулась с дефицитом поставок, вызванным резко возросшим спросом на бытовую электронику, автомобильные детали и "многие другие вещи, о которых вы даже не подозреваете".

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Выступая на MWC, генеральный директор приветствовал новые совместные проекты Европы и США, направленные на снижение дефицита чипов. Он упомянул Европейский закон о чипах , программу стоимостью 11 миллиардов евро, объявленную Европейской комиссией в прошлом месяце, а также инициативу Chips for America в США.

Амон считает, что совместными усилиями США и Европа смогут достичь своей цели, которая заключается в том, чтобы половина всего производства чипов приходилась на эти два региона мира. Он также отметил, что в настоящее время Qualcomm все еще страдает от дефицита полупроводников, и компания отмечает, что "спрос превышает предложение". Однако он надеется, что во второй половине года ситуация улучшится. Еще в декабре генеральный директор заявил, что по его прогнозам дефицит закончится в этом году.

MWC Barcelona 2022: Кристиано Амон о будущем Qualcomm



Как избежать дефицита полупроводников в будущем

Амон сказал, что последние проблемы свидетельствуют об огромной важности вычислительной техники в нашей повседневной жизни. Недавние проблемы являются "свидетельством того, насколько важными и необходимыми стали полупроводники для будущего экономики в каждой стране и в каждой отрасли", - пояснил он. Нехватка чипов "заставила по-новому осознать необходимость создания устойчивой, географически диверсифицированной цепочки поставок".

Амон также отметил, что "необходимо инвестировать в увеличение мощности для производства микросхем", если мир хочет избежать массового дефицита полупроводников в будущем, поскольку спрос на них продолжает расти во всех отраслях.

Согласно отчету Rolan Berger, одной из отраслей, где спрос на полупроводники продолжает расти, является автомобильная промышленность, причем его рост ежегодно составляет около 17 процентов. В своей презентации генеральный директор Qualcomm рассказал о выходе компании на рынок автомобильной промышленности, заявив, что они "работают со всеми ведущими автопроизводителями" и что "автомобиль становится подключенным компьютером на колесах". Он также объявил об усовершенствовании технологии Snapdragon "подключение как услуга" для "цифровых шасси" самоуправляемых автомобилей, включая функцию глобального подключения и интегрированную аналитику. Эти усовершенствования, несомненно, потребуют еще большего объема производства полупроводников, что увеличит и без того огромный спрос.

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Источники:

https://youtu.be/w0xQzJZ1fm4

https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/Steering-through-the-semiconductor-crisis.html