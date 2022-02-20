Новое исследование показало, что дела у Apple складываются не лучшим образом.

Каждый из нас сталкивался с ситуацией, когда при попытке воспользоваться электронным устройством обнаруживается, что оно работает не так, как должно. На самом деле, существуют исследования, которые объясняют, почему электроника так часто выходит из строя.

Зарядные устройства и мобильные телефоны на столе. Mustafa Kaya/iStock реклама Чтобы оценить, какая электроника чаще всего дает сбои, блог Electronics Hub разработал инструмент поиска жалоб и анализа твитов, в которых упоминаются популярные технологические продукты. Чтобы оценить, какая электроника чаще всего дает сбои, блог Electronics Hub разработал инструмент поиска жалоб и анализа твитов, в которых упоминаются популярные технологические продукты.

Затем они подсчитали, сколько твитов содержат жалобы на конкретный продукт, и присвоили каждому гаджету определенный балл.

Рейтинг самых распространенных технологических продуктов, на которые чаще всего поступали жалобы

Игровые приставки

Рейтинг игровых консолей. ElectronicsHub Самыми критикуемыми игровыми консолями оказались Xbox Series X с рейтингом 12,5 процента и Xbox One с рейтингом 12,1 процента. Однако Electronics Hub отметил, что большинство жалоб было связано с тем, что пользователи просто не смогли найти эти товары, так как их не было в наличии! Разве это не считается жалобой?

Мобильные телефоны

Рейтинг мобильных телефонов. ElectronicsHub

Среди мобильных телефонов больше всего поступило претензий в адрес Google Pixel 6 - 27,2 процента. В основном это было связано с невозможностью зарядки телефона с помощью старых или сторонних зарядных устройств. К удивлению, в списке оказалось много мобильных телефонов от Apple, что, конечно же, не лучшим образом отражается на репутации яблочной компании.

Ноутбуки

Рейтинг ноутбуков. ElectronicsHub

Компания HP получила самый высокий рейтинг жалоб на ноутбуки, набрав 29,1 процента. Жалобы включали в себя самый широкий спектр проблем, начиная от емкости аккумулятора, неполадок при загрузке и заканчивая плохим обслуживанием клиентов. Похоже, дела у HP обстоят не лучшим образом.

Наушники

Рейтинг наушников. ElectronicsHub

Наушники Realme Buds набрали 33,8 балла с жалобами на проблемы с подключением, звуком и сенсорным управлением.

Носимые устройства

Рейтинг носимых устройств. ElectronicsHub

На носимое устройство Fitbit Charge 4 поступило 31,4 процента жалоб, при этом основное беспокойство вызвал люфт между устройством и ремешком.

Планшеты

Рейтинг планшетов. Electronics Hub

Apple iPad 6 набрал 33,3 процента. Более того, восемь из 10 планшетов, попавших в список самых проблемных, относятся к этому семейству Apple. Снова у Apple проблемы!

Фотоаппараты

Рейтинг фотоаппаратов. Electronics Hub

На камеры было подано не так много жалоб, но самый высокий процент достался GoPro Hero8 Black с рейтингом 8,6.

Устройства для умного дома

Рейтинг устройств для умного дома. Electronics Hub

Мост Philips Hue Bridge набрал 42,7 процента, а жалобы поступали на проблемы с подключением и совместимостью с другими домашними устройствами.

Еще больше технологических продуктов

Если эта публикация вызвала у вас любопытство, или вы хотите найти информацию о каком либо другом устройстве, загляните на сайт Electronics Hub. Возможно, это лучшее руководство относительно того, какие продукты стоит покупать, а от каких следует держаться подальше.

Источники: Electronics Hub

https://www.electronicshub.org/the-most-complained-about-tech-products-in-every-country/