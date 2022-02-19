Спустя более десяти лет после получения CAR T-клеточной терапии два пациента по-прежнему свободны от рака

Группа исследователей опубликовала информацию о том, что два пациента, заболевшие хроническим лимфоцитарным лейкозом (ХЛЛ) в 2010 году, спустя десять лет по-прежнему здоровы после экспериментального лечения в рамках клинических испытаний Университета Пенсильвании.

реклама

Лечение, известное как CAR T-клеточная терапия, подразумевает извлечение Т-клеток ( клеток, борющихся с различными вирусами) из крови пациента, их перепрограммирование на атаку злокачественных опухолей, а затем возвращение в организм пациентов.

Результаты последнего испытания, несомненно обнадеживают, указывая на то, что эта терапия может быть полезной в лечении некоторых видов рака в долгосрочной перспективе. По мере развития исследований ученые продолжат совершенствовать этот метод лечения, проверят его эффективность и, возможно, сделают его доступным для большего количества пациентов.

Хроническая лимфоцитарная лейкемия. Эд Усман/Викимедиа

Что такое CAR T-клеточная терапия?

Двое из трех пациентов, получивших терапию CAR T-клетками в 2010 году, с тех пор остаются свободными от болезни. Эти пациенты были одними из самых первых, получивших терапию CAR T-клетками, что позволило врачам отслеживать их состояние на протяжении последнего десятилетия.

Результаты исследования говорят о том, что это, по сути, "живой" препарат, поскольку он может сохраняться в организме в течение многих лет и, по-видимому, способен вызывать полную, длительную ремиссию. Исследователи смогли обнаружить CAR T-клетки в крови пациентов даже спустя длительное время после исчезновения рака, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

"Теперь мы наконец-то можем сказать слово "лечение" применительно к CAR T-клеткам", - сказал газете The New York Times доктор Карл Джун, ведущий автор исследования. Тем не менее, следует отметить, что не исключено, что рак может вернуться, и что число участников эксперимента было небольшим. Несмотря на то, что еще слишком рано говорить о том, что пациенты полностью излечились, все приведенные факты свидетельствуют об обнадеживающих результатах.

Продолжительные эффекты терапии

Исследователи изучили судьбу модифицированных клеток, чтобы понять, почему терапия CAR T-клетками оказалась столь успешной. "Удивительно то, что типы CAR T-клеток, которые действительно сохранились, оказались несколько иными, чем те, которые должны были остаться в долгосрочной популяции", - объяснил Дэвид Мэлони, руководитель отдела клеточной иммунотерапии при Онкологическом исследовательском центре Фреда Хатчинсона в Сиэтле.

Генетическая модификация затронула подмножество Т-клеток, известных как CD8-клетки, которые, действительно убивают рак. Они являются киллерами иммунной системы. Но убийцам нужны помощники, а для клеток CD8 помощниками является другая группа Т-клеток, известная как клетки CD4.

После того как клетки CD8 сделали свою работу, они остались в крови, но неожиданно превратились в клетки CD4. И когда исследователи из Пенсильвании протестировали CD4-клетки, они увидели, что эти клетки могут убивать злокачественные новообразования. Клетки CD4 превратились в убийц или, как отметил доктор Карл Джун, "по крайней мере, в хранителей, которые могут годами сдерживать опухолевые клетки на неопределяемом уровне".

"Мы давно поняли, что должны существовать различия между CAR T-клетками, которые сохраняются в течение длительного времени, и теми, которые погибают в течение нескольких недель или месяцев от истощения", - сказал Джон Э. Левин, профессор медицины, гематологии, медицинской онкологии и педиатрии в Институте рака Тиша в Нью-Йорке. "В этой работе определены некоторые из этих различий".

Пока еще слишком рано делать обобщения на основе результатов исследования; тем не менее, когда появится дополнительная информация об эффективности CAR T-клеточной терапии, она, безусловно, может стать более популярным и широкодоступным вариантом лечения. Сегодня CAR T-клеточная терапия одобрена Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США (FDA) для некоторых видов рака, и только время и дальнейшие исследования покажут, станет ли она нормой лечения остальных видов рака.





анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 Ti за 100 тр в Ситилинке RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Необычная RTX 3080 по цене 3070 Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

Источники:

https://www.nytimes.com/2022/02/02/health/leukemia-car-t-immunotherapy.html

https://www.nature.com/articles/s41586-021-04390-6