Беспилотник может запускаться из укрытий сухой палубы атомных подводных лодок.

Разрабатываемый в течение многих лет беспилотный подводный аппарат большого водоизмещения (LDUUV) Snakehead был впервые продемонстрирован ВМС США во время церемонии торжественного спуска на воду в центре Naval Undersea Warfare Center (NUWC) в Ньюпорте.

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В то время как беспилотные летательные аппараты добились больших успехов в развитии в вопросах дальности, выносливости и огневой мощи, подводные дроны значительно от них отстают. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) добилось определенного прогресса в создании беспилотных подводных аппаратов Manta-Ray. Однако эти беспилотники созданы для самостоятельных операций и не находятся под непосредственным командованием экипажей подводных лодок, которые выполняют секретные операции с высоким риском.

Автономный подводный аппарат Snakehead опускается на воду. Военно-морской флот США

Беспилотные подводные аппараты Snakehead

Беспилотные подводные аппараты Snakehead призваны устранить этот недостаток, поскольку они могут быть развернуты с атомных подводных лодок, оснащенных сухими палубными укрытиями. Это одни из самых больших подводных аппаратов, которые могут быть развернуты с американских подводных лодок.

Согласно пресс-релизу NUWC, Snakehead имеет модульную конструкцию и может быть переконфигурирован для выполнения различных задач. Оснащенный множеством датчиков, UUV в первую очередь предназначен для сбора и добывания сведений об оперативной обстановке.

Поскольку подводные лодки действуют в крайне неблагоприятных условиях, автономный подводный аппарат, запускаемый по команде, позволит экипажу обследовать район на предмет угроз с безопасного расстояния. В менее враждебных условиях он может быть развернут для поиска затонувших объектов, например, пропавших самолетов на враждебной территории.

Концепция художника беспилотного подводного аппарата большого водоизмещения Snakehead (LDUUV), который будет выпущен в 2022 году.

Собственная разработка правительства США

Несмотря на то, что обычно новые технологии разрабатываются частными компаниями, занимающимися вопросами обороны, UUV Snakehead построен с использованием государственной платформы и программного обеспечения, говорится в пресс-релизе NUWC.

Конструкция UUV также включает технологические инновации в отношении материалов корпуса, методов запуска и возвращения на подводную лодку, а также литий-ионных батарей, которые будут питать беспилотник. По данным The Drive, Snakehead питается от литий-ионных отказоустойчивых (LiFT) батарей, которые предотвращают каскадный отказ элементов, обеспечивая выполнение миссии, а также безопасность персонала и оборудования.

Разработка LDUUV прошла через множество проб и ошибок за всю 14-летнюю историю разработки, поэтому церемония спуска на воду открывает путь к проверке возможностей беспилотника на воде, отмечается в пресс-релизе агентства.

Шерил Миерзва, технический менеджер программы беспилотного подводного аппарата большого водоизмещения Snakehead (Naval Undersea Warfare Center Division Newport), "окрестила" подводный аппарат на испытательном полигоне залива Наррагансетт в Ньюпорте, штат Род-Айленд, 2 февраля 2022 года.

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Источники:

https://www.thedrive.com/the-war-zone/44339/this-is-our-first-look-at-the-navys-snakehead-unmanned-submarine

https://www.navsea.navy.mil/Media/News/SavedNewsModule/Article/2936525/nuwc-division-newport-peo-team-christen-snakehead-uuv-at-narragansett-bay-test/