Разрабатываемый в течение многих лет беспилотный подводный аппарат большого водоизмещения (LDUUV) Snakehead был впервые продемонстрирован ВМС США во время церемонии торжественного спуска на воду в центре Naval Undersea Warfare Center (NUWC) в Ньюпорте.
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В то время как беспилотные летательные аппараты добились больших успехов в развитии в вопросах дальности, выносливости и огневой мощи, подводные дроны значительно от них отстают. Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) добилось определенного прогресса в создании беспилотных подводных аппаратов Manta-Ray. Однако эти беспилотники созданы для самостоятельных операций и не находятся под непосредственным командованием экипажей подводных лодок, которые выполняют секретные операции с высоким риском.
Беспилотные подводные аппараты Snakehead
Беспилотные подводные аппараты Snakehead призваны устранить этот недостаток, поскольку они могут быть развернуты с атомных подводных лодок, оснащенных сухими палубными укрытиями. Это одни из самых больших подводных аппаратов, которые могут быть развернуты с американских подводных лодок.
Согласно пресс-релизу NUWC, Snakehead имеет модульную конструкцию и может быть переконфигурирован для выполнения различных задач. Оснащенный множеством датчиков, UUV в первую очередь предназначен для сбора и добывания сведений об оперативной обстановке.
Поскольку подводные лодки действуют в крайне неблагоприятных условиях, автономный подводный аппарат, запускаемый по команде, позволит экипажу обследовать район на предмет угроз с безопасного расстояния. В менее враждебных условиях он может быть развернут для поиска затонувших объектов, например, пропавших самолетов на враждебной территории.
Собственная разработка правительства США
Несмотря на то, что обычно новые технологии разрабатываются частными компаниями, занимающимися вопросами обороны, UUV Snakehead построен с использованием государственной платформы и программного обеспечения, говорится в пресс-релизе NUWC.
Конструкция UUV также включает технологические инновации в отношении материалов корпуса, методов запуска и возвращения на подводную лодку, а также литий-ионных батарей, которые будут питать беспилотник. По данным The Drive, Snakehead питается от литий-ионных отказоустойчивых (LiFT) батарей, которые предотвращают каскадный отказ элементов, обеспечивая выполнение миссии, а также безопасность персонала и оборудования.
Разработка LDUUV прошла через множество проб и ошибок за всю 14-летнюю историю разработки, поэтому церемония спуска на воду открывает путь к проверке возможностей беспилотника на воде, отмечается в пресс-релизе агентства.
Источники:
https://www.thedrive.com/the-war-zone/44339/this-is-our-first-look-at-the-navys-snakehead-unmanned-submarine
https://www.navsea.navy.mil/Media/News/SavedNewsModule/Article/2936525/nuwc-division-newport-peo-team-christen-snakehead-uuv-at-narragansett-bay-test/