Ученые из Израиля разработали имплантат спинного мозга из жировой ткани человека, который возвратил лабораторным мышам утраченную способность двигаться. В будущем это достижение поможет вернуть способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника

Ученые из Израиля впервые в мировой практике вырастили имплантаты спинного мозга из тканей, взятых у людей-добровольцев. Затем эти имплантаты были использованы для реабилитации парализованных ранее мышей.

Ведущий ученый исследования, профессор Тал Двир. Sagol Center for Regenerative Biotechnology реклама

Исследования проводятся под руководством профессора Тала Двира из Сагольского центра регенеративных биотехнологий Тель-Авивского университета. Его команда приступила к работе, взяв небольшие образцы жировой ткани из брюшной полости трех человек, после чего отделила соматические клетки внутри этой ткани от окружающего их материала внеклеточного матрикса.

С помощью генной инженерии клетки были перепрограммированы, превратившись в так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Интерстициальный матрикс, тем временем, был преобразован в гидрогель. Поскольку гель был изготовлен из собственных тканей каждого человека, это исключало возможность его отторжения иммунной системой при имплантации в организм.

Некоторые образцы жировой ткани живота, использованные в исследовании. Sagol Center for Regenerative Biotechnology

После этого стволовые клетки были введены в гидрогель с помощью " технологии, имитирующей эмбриональное развитие спинного мозга". Через 30 дней была получена партия трехмерных имплантатов спинного мозга, каждый из которых состоял из нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны.

Впоследствии они были пересажены мышам, которые потеряли возможность пользоваться левой задней лапой из-за частичного разрыва спинного мозга.

В одной группе, которая совсем недавно получила травму, имплантат успешно устранил разрыв в спинном мозге, что позволило 100 процентам мышей полностью восстановить работу задней лапы после процесса реабилитации. В другой группе, которая была травмирована шестью неделями ранее, процент успеха составил около 80 процентов - в этом случае перед установкой имплантата пришлось удалить рубцовую ткань, образовавшуюся в месте травмы.

Схемы. a) Концепция. У пациента извлекается ткань сальника. Затем отделяются клетки и ЭЦМ. Пока клетки перепрограммируются для превращения в iPSCs, ECM перерабатывается в термореактивный гидрогель. Затем iPSCs заключаются в гидрогель на базе сальниковой сумки, чтобы создать имплантаты стволовых клеток. Имплантаты подвергаются 30-дневному процессу дифференцировки, который имитирует эмбриональное развитие СК. Полученные имплантаты нейронов СК, являются полностью аутологичными, и могут быть имплантированы пациенту. б) Схемы исследования. Дифференцированные имплантаты моторных нейронов СК сначала были охарактеризованы in vitro. Затем терапевтический потенциал этих имплантатов был оценен в моделях острой и хронической травмы при гемисекции. Были изучены молекулярные, поведенческие и анатомические аспекты.

В настоящее время технология продолжает развиваться в компании Matricelf.

"Мы рассчитываем в течение ближайших нескольких лет выйти на стадию клинических испытаний на людях", - говорит Двир. "Поскольку мы предлагаем передовую технологию в области регенеративной медицины, и так как в настоящее время не существует альтернативы для парализованных пациентов, у нас есть все основания ожидать относительно быстрого одобрения нашей технологии".

Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии Sagol при Тель-Авивском университете создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их в лабораторную модель с длительным хроническим параличом. Результаты оказались весьма обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить. Теперь исследователи готовятся к следующему этапу исследования: клиническим испытаниям на пациентах. Они надеются, что в течение нескольких лет сконструированные ткани будут имплантироваться парализованным людям, что позволит им снова вставать и ходить.



Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале Advanced Science.

анонсы и реклама -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Страшный обвал цен RTX 3070 3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты <b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30% Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> RTX 3060 подешевели за неделю на 20% -37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:Тель-Авивский университет

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202105694

https://english.tau.ac.il/news/artificial-spine