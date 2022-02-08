Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
amv212 За пост начислено вознаграждение
Ученые из Израиля успешно провели первую в мире 3D-трансплантацию тканей спинного мозга человека
Ученые из Израиля разработали имплантат спинного мозга из жировой ткани человека, который возвратил лабораторным мышам утраченную способность двигаться. В будущем это достижение поможет вернуть способность ходить парализованным пациентам с травмами позвоночника
анонсы и реклама
RTX 3070 уже дешевле 100 тр
Снижение цен MSI 3070 Ti до уровня не Ti
Необычная RTX 3080 по цене 3070
<b>RTX 3050</b> - цена пошла ВНИЗ
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

Ученые из Израиля впервые в мировой практике вырастили имплантаты спинного мозга из тканей, взятых у людей-добровольцев. Затем эти имплантаты были использованы для реабилитации парализованных ранее мышей.

Ведущий ученый исследования, профессор Тал Двир. Sagol Center for Regenerative Biotechnology

реклама

 

Исследования проводятся под руководством профессора Тала Двира из Сагольского центра регенеративных биотехнологий Тель-Авивского университета. Его команда приступила к работе, взяв небольшие образцы жировой ткани из брюшной полости трех человек, после чего отделила соматические клетки внутри этой ткани от окружающего их материала внеклеточного матрикса.

С помощью генной инженерии клетки были перепрограммированы, превратившись в так называемые индуцированные плюрипотентные стволовые клетки. Интерстициальный матрикс, тем временем, был преобразован в гидрогель. Поскольку гель был изготовлен из собственных тканей каждого человека, это исключало возможность его отторжения иммунной системой при имплантации в организм.

Некоторые образцы жировой ткани живота, использованные в исследовании.  Sagol Center for Regenerative Biotechnology

 

После этого стволовые клетки были введены в гидрогель с помощью " технологии, имитирующей эмбриональное развитие спинного мозга". Через 30 дней была получена партия трехмерных имплантатов спинного мозга, каждый из которых состоял из нейронных сетей, содержащих двигательные нейроны.

Впоследствии они были пересажены мышам, которые потеряли возможность пользоваться левой задней лапой из-за частичного разрыва спинного мозга.

В одной группе, которая совсем недавно получила травму, имплантат успешно устранил разрыв в спинном мозге, что позволило 100 процентам мышей полностью восстановить работу задней лапы после процесса реабилитации. В другой группе, которая была травмирована шестью неделями ранее, процент успеха составил около 80 процентов - в этом случае перед установкой имплантата пришлось удалить рубцовую ткань, образовавшуюся в месте травмы.

Схемы. a) Концепция. У пациента извлекается ткань сальника. Затем отделяются клетки и ЭЦМ. Пока клетки перепрограммируются для превращения в iPSCs, ECM перерабатывается в термореактивный гидрогель. Затем iPSCs заключаются в гидрогель на базе сальниковой сумки, чтобы создать имплантаты стволовых клеток. Имплантаты подвергаются 30-дневному процессу дифференцировки, который имитирует эмбриональное развитие СК. Полученные имплантаты нейронов СК, являются полностью аутологичными, и могут быть имплантированы пациенту. б) Схемы исследования. Дифференцированные имплантаты моторных нейронов СК сначала были охарактеризованы in vitro. Затем терапевтический потенциал этих имплантатов был оценен в моделях острой и хронической травмы при гемисекции. Были изучены молекулярные, поведенческие и анатомические аспекты.

 

В настоящее время технология продолжает развиваться в компании Matricelf.

"Мы рассчитываем в течение ближайших нескольких лет выйти на стадию клинических испытаний на людях", - говорит Двир. "Поскольку мы предлагаем передовую технологию в области регенеративной медицины, и так как в настоящее время не существует альтернативы для парализованных пациентов, у нас есть все основания ожидать относительно быстрого одобрения нашей технологии".

Впервые в мире исследователи из Центра регенеративной биотехнологии Sagol при Тель-Авивском университете создали трехмерные ткани спинного мозга человека и имплантировали их в лабораторную модель с длительным хроническим параличом. Результаты оказались весьма обнадеживающими: около 80% успеха в восстановлении способности ходить. Теперь исследователи готовятся к следующему этапу исследования: клиническим испытаниям на пациентах. Они надеются, что в течение нескольких лет сконструированные ткани будут имплантироваться парализованным людям, что позволит им снова вставать и ходить.

Статья об этом исследовании была недавно опубликована в журнале Advanced Science.

анонсы и реклама
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
Страшный обвал цен RTX 3070
3070 ASUS отдают задешево после обвала крипты
<b>RX 6500XT </b> упали в цене на 30%
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
RTX 3060 подешевели за неделю на 20%
-37 000р на 3080 MSI Gaming

Источники:Тель-Авивский университет
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202105694
https://english.tau.ac.il/news/artificial-spine

#технологии #наука #медицина
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Ученые из Сиднея разработали радар сверхвысокого разрешения, который может найти применение в медицине
Оборонный концерн Rheinmetall разработал портативную систему ПВО Skyranger 30 HEL с боевым лазером на 20 кВт
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хакеры попытались вывести $4 млрд в Биткоинах, отказавшись взять $1 млрд и вернуть 120 000 ВТС
34
Студент, отслеживавший самолет Маска, отклонил предложение о 3-летней подписке на Tesla за остановку сервиса
25
Утром 7 февраля Биткоин подорожал до $43 000, а аналитики Bloomberg ожидают роста до $100 000
44
GeForce GTX 470 спустя 12 лет – стоит ли покупать старую видеокарту на вторичном рынке по мнению WG
35
Майнер подсчитал сроки окупаемости видеокарт RTX 3000 и RX 6000 при одновременной добыче Eth+Toncoin
39
Ученые из Сингапура разработали прототип дыхательного анализатора, способного обнаружить COVID-19 за 5 мин
3
111 смартфонов Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 12.5 и MIUI 12 от февраля 2022 года
3
47 смартфонов Xiaomi скоро получат глобальную прошивку MIUI 13
+
Майнер частично разблокировал GeForce RTX 3050 LHR, но отказался использовать её для добычи Эфира
16
Обнаружена первая в истории "блуждающая" черная дыра, перемещающаяся по галактике cо скоростью 45 км/с
9
Падение цен на видеокарты позволило GeForce RTX 3070 Ti стать самой популярной в США и Европе
32
Asus представила ROG Keycap - сменный колпачок клавиши Shift для клавиатуры с тремя вентиляторами
15
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
13
Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
4
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
51
Десктопная версия видеокарты RTX 3050 появилась в статистике Steam
6
THG рассчитали прибыльность в майнинге видеокарт 2000, 3000 серии и RX - окупаемость займет годы
34
Детали крупного DLC для симулятора Factorio: сопоставимые с оригиналом размеры, отключаемый контент и сроки выхода
2
Spacenews: NASA и SpaceX изучают причины задержки раскрытия парашюта Crew Dragon
4
Ошибка NASA стоила агентству дорогостоящего космического аппарата для исследования Марса в $125 млн
9

Популярные статьи

5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
109
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R.: Oblivion Lost Remake 2.5
2
Замена термопрокладок и термопасты на видеокарте ASRock Radeon RX 6800 XT Taichi
87
Лицензионная Windows 10 стоит всего $7.43 на праздничной распродаже в честь Дня святого Валентина
Почему S.T.A.L.K.E.R. 2 превратился в Ж.Д.A.L.K.E.R. 2, а когда все же выйдет, оправдает ли ожидания
83
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 1200 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060
15
Обзор и тестирование ноутбука ASUS VivoBook Pro 14 OLED (K3400P)
2
Безопасность в сети - ищем обидчика
13
Вентилятор ID-COOLING WF-12025-SD-K - сделано качественно, но есть нюансы
13
Лор вселенной Borderlands
2

Сейчас обсуждают

Артем Николаев
12:16
У меня нет цели обеспечить рабочие места и прочее чужое счастье - другие пусть сами себя обеспечивают. Хотя, можно сказать, я удовлетворяю их потребности - когда они в панике хотят продать, я у них по...
Украинские правоохранители изъяли 17 000 видеокарт GeForce GTX 1080 Ti у компании Mining Express
Михаил Терешин
12:12
думал, думал. в итоге взял xbox series x. благо 4 к телик ужк был. не жалею
5 причин не покупать видеокарты GeForce RTX 3000 и Radeon RX 6000 в 2022 году
Владимир Захаров
12:11
во что то полезное для общества свои деньги бы вложила. Илон Маск постоянно что то придумывает. Полет на Марс Да полет на марс это очень полезно для обсчества конечно
NVIDIA отказалась от покупки ARM
Павел Вайсберг
12:10
POS будет сегодня, завтра, летом и никогда с одинаковой вероятностью.
Российские майнеры скупают геймерские видеокарты на фоне роста курса Эфира выше 3000 долларов
omoikane
12:07
ты мне доказывал что все это фейки вот тебе мой заказ, на акции ситилинка :D В очередной раз купил по ррц :D
Появились цены второй волный продажи RTX 3050 в DNS
Алексей Владимирович
12:07
Этот проект уже работает три года
Российские майнеры зарабатывают миллионы рублей сжигая попутный газ с нефтяных месторождений
ivan
12:07
Точно, других монет же нет.
Подорожание Биткоина может привести к росту курса Эфира и вернуть спрос на видеокарты у майнеров
Tank
12:07
Професия актёра завершает своё существование - хули им миллионы платить если директор может их себе в карман положить?
Фанаты не довольны, что молодого Люка Скайуокера в озвучивает нейросеть
Гоогле Гооглев
12:06
Не ругайте зелота , он зарабатывает , как может , разводит и шитилинк и оверлокерс
Подорожание Биткоина может привести к росту курса Эфира и вернуть спрос на видеокарты у майнеров
Tank
12:05
Куртке никто не верит - поделом жлабону монополисту.
NVIDIA отказалась от покупки ARM
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем