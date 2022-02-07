Новое исследование ученых из Университета Вашингтона, показало, что комары, чувствуя наличие CO2, летят в сторону определенных цветов, включая красный, оранжевый и черный. А вот зеленый, синий, белый и фиолетовый цвета насекомые игнорировали.

Если вас когда-нибудь на природе заживо съедали комары, а других находящихся рядом людей практически не трогали, в этом может быть виноват цвет вашей одежды. Новые эксперименты показали, что некоторые цвета привлекают голодных комаров, а другие остаются без внимания, и это открытие может быть использовано для разработки новых ловушек или репеллентов.

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Укусы комаров не только досаждают людям, собирающимся на природе, но и могут передавать различные заболевания, такие как малярия, желтая лихорадка, лихорадка Денге или Зика. Изучение того, как комары находят своих жертв, может способствовать разработке новых мер защиты. Предыдущие эксперименты показали, что комаров привлекает запах углекислого газа из нашего дыхания, поэтому в рамках нового проекта исследователи из Вашингтонского университета выяснили, как этот запах стимулирует их к поиску пищи.

Новое исследование показало, что комаров Aedes aegypti привлекают определенные цвета, в том числе красный. Kiley Riffel

Команда провела эксперименты с самками комаров самого распространенного вида Aedes aegypti, отслеживая их реакцию на визуальные и обонятельные сигналы в тестовой камере. Они проверяли, как насекомые реагируют на точки разных цветов на дне камеры, с распыленным углекислым газом или без него.

Команда обнаружила, что комары подлетали к точкам, если они были красного, оранжевого и черного цвета, а также в том случае, если они чувствовали присутствие углекислого газа. Без газа насекомые в основном игнорировали точки, независимо от того, какого они были цвета. Однако зеленые, синий, белые или фиолетовые точки их не интересовали, даже в присутствии CO2.

"Эти кровососущие насекомые, по-видимому, ориентируются по запахам, чтобы определить, что именно находится поблизости, например, человек или животное которых можно укусить", - заявил Джеффри Риффелл, руководитель эксперимента. "Почувствовав наличие определенных соединений, таких как углекислый газ, из нашего дыхания, комары подключают свои зрительные органы к поиску определенных цветов и других визуальных образов, которые ассоциируются с потенциальной жертвой, и устремляются к ней".

Почему же комаров привлекают именно красные и оранжевые цвета? Команда говорит, что человеческая кожа, независимо от оттенка или пигментации, дает сильный красно-оранжевый сигнал для глаз комара. В последующих тестах ученые использовали карточки с разными оттенками человеческой кожи и обнаженную руку, обнаружив, что и в этом случае комары подлетали к ним, только если сначала чувствовали запах CO2. Если длинные волны отфильтровывались, или на руке была зеленая перчатка, насекомые не обращали на них внимания, даже при наличии CO2.

Наконец, команда провела те же эксперименты с генетически модифицированными комарами. Если у комаров были отредактированы гены, отвечающие за восприятие углекислого газа или цвета длинных волн, то насекомые не реагировали на визуальный стимул, что свидетельствует о том, что для “начала охоты” необходимы оба фактора.

Команда говорит, что в будущем будут изучены другие признаки, такие как секреты, выделяемые кожным покровом человека, которые возможно тоже помогают комарам найти свою добычу. Специалисты также предположили, что другие виды кровососущих насекомых могут иметь другие цветовые предпочтения.

А пока результаты новой работы могут подсказать новые способы борьбы с комарами и профилактики укусов - от ношения белой одежды до создания ловушек красного цвета, излучающих CO2.

Исследование было опубликовано в журнале Nature Communications.

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Источник: Вашингтонский университет

https://www.nature.com/articles/s41467-022-28195-x

https://www.washington.edu/news/2022/02/04/mosquitoes-red/