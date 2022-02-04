Бэтмобиль, один из самых важных атрибутов Бэтмена, только что получил новую модификацию. Познакомьтесь с электрическим Бэтмобилем, построенным 23-летним архитектором.

Настоящий фанат DC знает, что самый ценный актив Бэтмена в его боевом арсенале - это его культовый Бэтмобиль. И каждый, кто смотрел фильмы или читал комиксы о Бэтмене, наверняка мечтал о подобном транспортном средстве.

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Архитектор Нгуен Дак Чунг, 23-летний инженер Ханойского архитектурного университета и члены его команды: дизайнеры, архитекторы, механики и инженеры решили воплотить эту мечту в жизнь. Перед вами первый в мире полнофункциональный электрический Бэтмобиль.

Электрический Бэтмобиль.Source: Nguyen Dac Chung/VAN DARYL

Создание электрического Бэтмобиля

Основанный на модели культового транспортного средства Кристофера Нолана, электрический Бэтмобиль - это не просто предмет для косплея. Называя свое детище "полностью функциональным, тактическим транспортным средством, способным развивать высокую скорость на шоссе", Нгуен заявляет, что выбрал модель "Tumbler" из-за ее утилитарного, внедорожного, танкоподобного внешнего вида.

Электрический Бэтмобиль.Source: Nguyen Dac Chung/VAN DARYL

Команда создала проект автомобиля на основе чертежа оригинального Бэтмобиля и начала строительство со стальной рамы, а затем перешла к созданию броневых панелей, формирующих корпус. Для создания электрического Бэтмобиля Нгуен и его команда использовали смесь таких материалов, как ABS-пластик, композит, сталь и углеродное волокно. В то время как некоторые части автомобиля были изготовлены вручную, другие для достижения максимальной точности были напечатаны на 3D-принтере. Несмотря на то, что Бэтмобиль способен развивать большую скорость, его вес не превышает 1 300 фунтов (600 килограмм).

«Это полностью действующая тактическая машина, способная двигаться со скоростью автомагистрали».Source: Nguyen Dac Chung/VAN DARYL

Да, внешний вид автомобиля довольно экстремален, но, возможно, самая важная особенность электрического Бэтмобиля - это экологичность, которую он обеспечивает благодаря электрическому двигателю, работающему на литий-ионных батареях. Разгоняясь на нем до максимальных 104 километров в час Нгуен захотел усовершенствовать свой проект и решил добавить электрический бэтмобиль дополнительные опции. Бэтмобиль оснащен гидравлическими дверями с дистанционным управлением и четырьмя тактическими камерами с обзором на 360 градусов, что особенно важно на крутых поворотах, а в салоне предусмотрено пассажирское место, видимо предназначенное для Робина.

Самое культовое оружие Темного рыцаря в его арсенале для борьбы с преступностью — Бэтмобиль.Source: Nguyen Dac Chung/VAN DARYL

Первый и единственный в мире электрический Бэтмобиль, выставлен в автогалерее VAN DARYL во Вьетнаме, Хошимин. "В детстве я был фанатом супергероев, особенно Бэтмена. Когда я вырос, я всегда хотел построить Бэтмобили. Причем все. От машины Адама Уэста до машины Кристиана Бэйла. В то время как другие косплей-компании делают упор на костюмы и аксессуары, я хотел выйти на новый уровень и полностью поразить воображение людей", - пишет Нгуен на странице своего сайта о Бэтмобиле.

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Источники:

https://www.vandaryl.com/electric-batmobile