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Студент из Мэрилендского университета построил квадрокоптер на основе модели вертолета да Винчи
Как удалось обнаружить инженерам Университета штата Мэриленд, воздушные винты Леонардо да Винчи могут вполне успешно летать если их построить из современных материалов.
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Студент аэрокосмического факультета Остин Прете из Университета штата Мэриленд потратил почти два года на разработку проекта вертолета, который был впервые представлен около 500 лет назад. Благодаря современным материалам Прете сделал то, что не удалось Леонардо да Винчи, - воплотил в жизнь концепцию его вертолета.

Воздушные винты, которые Леонардо да Винчи нарисовал в 15 веке, теперь приводят в движение небольшой дрон. Остин Прете/Университет Мэриленда

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Не секрет, что в проектах да Винчи сохранились эскизы первого концепта воздушного транспортного средства, способного совершать вертикальный взлет и посадку. Вероятно, что да Винчи не удалось создать свой прототип из-за того, что в его распоряжении были лишь дерево и кожа, которые оказались не совсем удачными материалами для полета. Тем не менее, в 2019 году студенты Университета Мэриленда решили проверить, действительно ли такая концепция способна летать. Остин Прете, один из членов команды, потратил около двух лет на создание Crimson Spin - квадрокоптера, приводимого в движение пропеллерами, напоминающими штопор.

Как поясняет портал Gizmodo, конструкция да Винчи состояла из воздушного винта, который толкал воздух вниз, создавая подъемную силу для полета. В своей конструкции квадрокоптера Прете не стал использовать методы да Винчи, а применил современные двигатели и решил проблему навигации; небольшие изменения скорости вращения пропеллеров помогают отклоняться в нужном направлении, как в современных дронах. Прете продемонстрировал работу Crimson Spin в тестовом полете на недавно завершившемся ежегодном симпозиуме по вертикальному пилотированию в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Цель разработки: разработать VTOL-транспортное средство на основе концепции "Воздушный винт" Леонардо да Винчи, изучить и продемонстрировать изучить и продемонстрировать его физические свойства и целесообразность внедрения. Самолет должен перевозить 1 пилота или пассажира (массой 60 кг), а проектной задачей является: вертикальный взлет, полет в течение не менее одной минуты (дальность полета не менее 20 метров) и вертикальная посадка. Концепция посвящена 500-летию со дня смерти Леонардо да Винчи.

 

"Я был абсолютно удивлен, что это сработало", - сказал Прете, аспирант кафедры аэрокосмической инженерии университета, который строил летательный аппарат для получения степени магистра. Он и другие члены команды изначально были настроены скептически, но после того, как некоторые компьютерные симуляции и 3D-печатные прототипы винтов продемонстрировали перспективность проекта да Винчи, они еще больше вдохновились  его идеей.

Проект является наглядным примером того, как современные технологии расходятся с классическим дизайном самолетов и вертолетов, хотя очень маловероятно, что летающий штопор 15-го века в ближайшее время доставит посылку с Amazon. На конференции была представлена коллекция экзотических летательных аппаратов, которые могут взлетать вертикально, как вертолет, и летать горизонтально, как самолет. Такие компании, как Kitty Hawk, Airbus, Transcend Air и Jaunt, надеются, что они произведут революцию в сфере грузоперевозок и будут перевозить людей на воздушных такси.

Хотя Прете построил всего лишь маленький беспилотник, данная технология может сработать с более крупным летательным аппаратом, способным даже перевозить человека. "Я считаю, что эта технология должна быть хорошо масштабируема", - сказал Прете.

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Источники:
http://vfs.umd.edu/designGrad.html
https://www.cnet.com/news/this-drone-flies-using-da-vincis-530-year-old-helicopter-design/

#технологии #наука #evtol #летательные аппараты
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