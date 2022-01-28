Космические буксиры разработаны для мирного вывода с орбиты отработавших космических аппаратов, но если их запрограммировать соответствующим образом, они могут свести с орбиты действующий спутник любого другого космического агентства.
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Китайский космический буксир Shijian-21 (SJ-21) захватил один из спутников CNSA отслуживших свой срок и перевёл его с геостационарной орбиты на "орбиту существования", сообщает издание The Drive. Новая разработка вызвала обеспокоенность американских чиновников, которые утверждают, что эта технология может быть использована для компрометации спутниковой деятельности других стран.
Перемещение спутников на орбиту захоронения
22 января компания Exoanalytic Solutions, занимающаяся отслеживанием спутников, получившая в 2021 году контракт на предоставление данных Космическим силам США, зафиксировала исчезновение спутника SJ-21 с основной орбиты. SJ-21 совершил "масштабный маневр", в результате которого оказался рядом с неработающим китайским навигационным спутником BeiDou. После чего SJ-21 вытащил "мертвый" спутник с геосинхронной орбиты и переместил на более высокую орбиту существования, предназначенную для космических аппаратов с закончившимся сроком службы.
Спутник SJ-21 был выведен на орбиту 24 октября 2021 года на борту ракеты Long March-3B. Согласно китайским государственным средствам массовой информации, спутник был разработан для "тестирования и контроля технологий борьбы с космическим мусором". В ноябре прошлого года SJ-21 был замечен на орбите рядом с неизвестным объектом, что выглядело "как преднамеренная синхронизация". Китай так и не подтвердил природу неизвестного объекта, хотя Космические силы США заявили, что это может быть отработанный апогейный двигатель. По мнению других экспертов, это могла быть экспериментальная полезная нагрузка, предназначенная для проверки возможностей SJ-21.
Трекинг по космическому аппарату SJ-21
Ремонт в космосе и перемещение на орбиту
Хотя миссия SJ-21, скорее всего, направлена на мирное выведение спутников страны, американские “партнёры” опасаются, что технология может быть использована для вывода с геостационарной орбиты и дальнейшего перемещения на кладбищенскую орбиту или даже в сторону Земли спутников любых стран. Космические силы США поручили компании Northrop Grumman разработать спутник с роботизированной рукой, которая сможет осуществлять ремонт и перемещение других спутников на орбите. Northrop Grumman уже испытала технологию в космосе, а запуск полностью функционирующего аппарата запланирован на 2024 год.
Хотя США и Китай совершенствуют свои технологии по комплексному обслуживанию спутников на орбите, есть опасения, что некоторые из этих технологий могут быть использованы для военных космических операций. В конце концов, в августе 2020 года Космические силы США опубликовали свою военную доктрину " Spacepower ", в которой заявили, что "действия противников значительно увеличили вероятность военных действий в космической области". Приняв эту доктрину, США фактически отвернулись от продолжавшихся десятилетиями глобальных усилий по сохранению космоса как мирной и немилитаризованной зоны.
Источники:
http://english.www.gov.cn/news/topnews/202110/24/content_WS6174f654c6d0df57f98e3bd0.html
https://www.thedrive.com/the-war-zone/44054/a-chinese-satellite-just-grappled-another-and-pulled-it-out-of-orbit