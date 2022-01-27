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Корейские дизайнеры представили концепцию лёгкого с эффективностью дыхания 300%
Используя водоросли для преобразования углекислого газа в кислород, новые металлические легкие позволят повысить эффективность дыхания для млекопитающих на 300 процентов
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В наши дни, когда мы боремся с пандемией, даже спокойное дыхание становится сложной задачей. Тем более, что форма дыхательной системы млекопитающих, требующая вдоха и выдоха, делает нас более уязвимыми для распространения вирусных заболеваний.

Человек, держит концепт Super Lung. bkid.co 

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Но теперь группа южнокорейских дизайнеров, Бонгкью Сонг из BKID и Moon&Jeon, разработала концепцию металлического легкого, которое использует водоросли для преобразования углекислого газа в кислород. Это устройство под названием Super Lung вдохновлено дыхательной системой птиц. Более того, разработчики утверждают, что эта концепция повышает эффективность дыхания млекопитающих на 300%. Но как такое возможно?

Устройство Super Lung использует особые водоросли для создания одностороннего потока воздуха через дыхательный орган, называемый воздушными мешками, которые имеются в дыхательной системе птиц. Односторонний поток воздуха, создаваемый водорослями, разделяет органы вдоха и выдоха, благодаря чему углекислый газ замещается кислородом гораздо эффективнее. В то же время он снижает риск заражения, сокращая потребность в выдохе.

Super Phe - это совокупность технологий по изменению дыхательной системы подобно этим птицам, повышение эффективности использования кислорода при меньшем объеме вдыхаемого воздуха и даже увеличение возможности выживания с апноэ в экстремальных условиях.

 

Система Super Lung была разработана для выставки Moon&Jeon "News from Nowhere: Freedom Village", которая вдохновлена романом Уильяма Морриса "Вести из ниоткуда". Цель выставки - поставить вопрос о будущем человечества и планеты, используя искусство как средство выражения. Мун и Чон заявляют: "Наше сотрудничество не преследует цели создания интересных, окончательных образов нашего будущего общества. Оно также не пытается нарисовать утопию или антиутопию. Скорее, ответы на эти вопросы - это серия рассуждений, споров и размышлений, призванных остаться в нашей жизни."

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Источники:
http://bkid.co/work/super-lung/
 https://moonandjeon.com/

#наука #дизайн #концепт
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