В наши дни, когда мы боремся с пандемией, даже спокойное дыхание становится сложной задачей. Тем более, что форма дыхательной системы млекопитающих, требующая вдоха и выдоха, делает нас более уязвимыми для распространения вирусных заболеваний.
реклама
Но теперь группа южнокорейских дизайнеров, Бонгкью Сонг из BKID и Moon&Jeon, разработала концепцию металлического легкого, которое использует водоросли для преобразования углекислого газа в кислород. Это устройство под названием Super Lung вдохновлено дыхательной системой птиц. Более того, разработчики утверждают, что эта концепция повышает эффективность дыхания млекопитающих на 300%. Но как такое возможно?
Устройство Super Lung использует особые водоросли для создания одностороннего потока воздуха через дыхательный орган, называемый воздушными мешками, которые имеются в дыхательной системе птиц. Односторонний поток воздуха, создаваемый водорослями, разделяет органы вдоха и выдоха, благодаря чему углекислый газ замещается кислородом гораздо эффективнее. В то же время он снижает риск заражения, сокращая потребность в выдохе.
Система Super Lung была разработана для выставки Moon&Jeon "News from Nowhere: Freedom Village", которая вдохновлена романом Уильяма Морриса "Вести из ниоткуда". Цель выставки - поставить вопрос о будущем человечества и планеты, используя искусство как средство выражения. Мун и Чон заявляют: "Наше сотрудничество не преследует цели создания интересных, окончательных образов нашего будущего общества. Оно также не пытается нарисовать утопию или антиутопию. Скорее, ответы на эти вопросы - это серия рассуждений, споров и размышлений, призванных остаться в нашей жизни."
Источники:
http://bkid.co/work/super-lung/
https://moonandjeon.com/