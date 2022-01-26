Новый материал не только устойчив к проколам, порезам и истиранию, но и имеет соотношение прочности к весу на 50% выше, чем у кевлара, и в 8-15 раз выше, чем у стали. Он уже используется в таких изделиях, как баллистические щиты

Еще в 2019 году СМИ сообщали о том, что ученые из австралийского Университета Флиндерса разрабатывают легкий материал, который когда-нибудь можно будет использовать в гидрокостюмах, устойчивых к укусам акул. Так вот, этот день настал, и такой костюм теперь продается на Kickstarter.

Гидрокостюм Shark Stop в настоящее время участвует в кампании на Kickstarter. Shark Stop реклама

Тканый материал изготовлен из нановолокон полиэтилена сверхвысокой молекулярной массы и предназначен для использования в сочетании с традиционным неопреном, был предварительно протестирован на специальных испытательных стендах, которые были атакованы большими белыми акулами.

Большая белая акула атакует один из экспериментальных стендов с иновационныой тканью. Университет Флиндерса

Утверждается, что он не только устойчив к проколам, порезам и истиранию, но и имеет соотношение прочности к весу, которое на 50% выше, чем у кевлара, и в 8-15 раз выше, чем у стали. Он уже используется в таких изделиях, как баллистические щиты.

В гидрокостюме Shark Stop, (который производится одноименной компанией, являющейся дочерним предприятием Flinders), слои этого материала наклеиваются с обеих сторон неопрена, прикрывая ключевые участки тела, в местах наиболее тяжелых укусов акул (например, вокруг бедренной артерии). Полученная одежда, как утверждают разработчики, не намного тяжелее обычного неопренового гидрокостюма, но при этом она довольно мягкая и эластичная.

Гидрокостюм Shark Stop доступен в моделях для серфинга и дайвинга. Shark Stop

В рамках текущей краудфандинговой кампании гидрокостюм Shark Stop предлагается в моделях, предназначенных для серфинга и дайвинга, с толщиной ткани от 2 до 7 мм. Наряду с функцией защиты от акул, некоторые другие особенности обеих моделей включают набедренный карман для ключей, молнию из нержавеющей стали, накладки на колени и износостойкие накладки на всех местах подверженных истиранию.

При условии, что они поступят в производство, вы сможете приобрести их по цене всего за 795 австралийских долларов ( приблизительно 569 долларов США).

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Источники: Kickstarter, Shark Stop

https://sharkstop.co/

https://www.kickstarter.com/projects/sharkstop/shark-stop-wetsuits