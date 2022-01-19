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Новый экологичный Land Rover способен работать в условиях Антарктиды
Разработчик заявил, что автомобиль создан для того, чтобы помочь ученым в выполнении их исследовательских миссий.
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В последние несколько лет экологичные Land Rover'ы были на пике популярности, и это вполне объяснимо, учитывая развитие климатических изменений. В сентябре 2020 года автомобильный дизайнер представил новое транспортное средство под названием Electric Defender, которое сочетало в себе прямоугольные элементы Land Rover с батареей и электродвигателем автомобиля Tesla 2020 года.

Land Rover ARC - концепт для исследования Антарктики

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Затем в июне 2021 года компания Jaguar Land Rover объявила, что разрабатывает внедорожник класса люкс на водородных топливных элементах на базе своего Land Rover Defender. К сожалению, компания не сообщила, когда мы сможем увидеть на наших дорогах электромобиль на топливных элементах (FCEV).

Land Rover ARC - концепт для исследования Антарктики

 

Недавно дизайнер Оливер Болл разработал новый Land Rover, который не только более экологичен, но и идеально подходит для суровых условий Антарктиды. Автомобиль называется LR ARC, и в его описании говорится, что он призван способствовать развитию туризма в Антарктиде, хотя и не уточняется, каким образом.

Land Rover ARC - концепт для исследования Антарктики

 

Почему Антарктида? По словам Болла, этот континент - самое чистое место для эскапизма, поскольку он является самым нетронутым на планете и самым труднодоступным, поскольку на нем нет никакой инфраструктуры.

Автомобиль создан для того, чтобы помочь ученым в выполнении их исследовательских миссий.

 

Дизайнер также утверждает, что в автомобиле будут использоваться современные экологичные технологии, но не объясняет, какие именно и как они будут работать. Он также отмечает, что Land Rover отправится в путешествие вместе с группой исследователей выполняющих различные миссии в области охраны окружающей среды, но опять же не уточняет, что это за миссии и чем конкретно они будут заниматься.


Вокруг автомобиля Land Rover ARC много тайн, но это не делает его менее привлекательным. На изображениях показано транспортное средство, в котором можно разместить четыре кровати, и даже есть телескоп, возможно, для изучения звездного неба Антарктиды. Похоже, Болл принял во внимание, что любая поездка на этот континент потребует отдыха, поскольку он слишком далеко расположен, чтобы просто вернуться через день или два.

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Источник: behance.net/gallery/81112453/Land-Rover-ARC-Antarctic-Research-Concept

#land rover
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