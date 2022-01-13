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Ученые научили золотую рыбку управлять аквариумом на колесах - и это у нее неплохо получается
Она справляется с этим даже гораздо лучше, чем некоторые люди, которых вы видите на наших дорогах.
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Представьте себе золотую рыбку, плавающую в аквариуме на колесиках, который она целенаправленно перемещает из одного конца комнаты в другой. Нет, это не научно-фантастический фильм и не причудливая комедия. На самом деле это серьезный эксперимент по изучению поведения и когнитивных способностей животных. Исследователи обучили нескольких золотых рыбок управлять роботизированным транспортным средством, чтобы выяснить, могут ли эти виды ориентироваться на суше - и оказалось, что это не так и сложно.

Изображение предоставлено исследователями.

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Это уже не первый подобный эксперимент. Еще в 2019 году исследователи из Университета Ричмонда хотели выяснить, как влияет среда, в которой воспитывалась крыса, на ее способность обучаться новым задачам. Для этого команда придумала кое-что посложнее, чем прохождение лабиринта. Они с успехом научили крыс водить машину.

В новом эксперименте исследователи из Университета Бен-Гуриона соорудили резервуар с водой на колесах, чтобы выяснить, могут ли золотые рыбки научиться ориентироваться на суше. Цель эксперимента - проверить, являются ли навигационные навыки рыбок универсальными или ограниченными. Использование навигационных навыков в незнакомой обстановке известно как технология трансфера доменов, и это важная когнитивная способность.

"Исследование указывает на то, что навигационные способности носят универсальный характер, а не зависят от окружающей среды. Во-вторых, оно показывает, что золотые рыбки обладают когнитивными способностями к обучению сложной задаче в среде, совершенно не похожей на ту, в которой они развивались", - говорит Шахар Гивон, аспирант и ведущий автор исследования, в своем заявлении.

В новом крайне удивительном исследовании показано, как золотая рыбка управляет наполненным водой моторизованным "автомобилем" из одного конца комнаты в другой, виляя хвостом и уклоняясь от препятствий на пути. Ученые провели этот необычный эксперимент, чтобы лучше понять, как золотые рыбки ориентируются в наземной среде.

  В новом крайне удивительном исследовании показано, как золотая рыбка управляет наполненным водой моторизованным "автомобилем" из одного конца комнаты в другой, виляя хвостом и уклоняясь от препятствий на пути. Ученые провели этот необычный эксперимент, чтобы лучше понять, как золотые рыбки ориентируются в наземной среде.

Это что же - рыба за рулем?

Исследователи использовали управляемый рыбой аппарат (FOV - fish operated vehicle) со специальным программным обеспечением и камерой, чувствительной к движению, чтобы отслеживать перемещение рыбы в аквариуме на колесиках. Алгоритм перемещает аквариум, основываясь на сигналах камеры, позволяя рыбе управлять транспортным средством. Алгоритм управляется программой, работающей на микроконтроллере Raspberry Pi с открытым исходным кодом.

Прежде чем приступить к испытаниям, исследователи сначала должны были научить золотых рыбок управлять автомобилем. Шесть рыбок были зачислены в автошколу и прошли несколько 30-минутных занятий. Перед золотыми рыбками ставилась задача направить автомобиль к визуальной цели - метке розового цвета на стене экспериментальной комнаты, которая была хорошо видна через прозрачные стенки аквариума.

Движение рыбки и ее координаты переводились в инструкции для FOV, позволяя ему двигаться влево, вправо, вперед или назад. Чтобы транспортное средство двигалось в определенном направлении, рыба должна была смотреть за пределы аквариума в том направлении, в котором она плывёт. Если рыба находилась в центре аквариума, то движения не происходило.

После завершения обучения в автошколе исследователи приступили к официальной проверке навигационных навыков золотых рыбок. Для того чтобы проверить, действительно ли рыбки ориентируются в целях, а не просто запоминают движения, они изменили стартовую позицию автомобиля, а также установили мишени-обманки разных цветов.

Все шесть рыб, участвовавших в эксперименте, двигались к визуальной цели, причем даже под разными углами, что говорит о том, что рыбы отлично ориентируются в окружающем мире. При повторном выполнении задания навыки всех рыб значительно улучшились. Это означает, что рыбы могут учиться на собственном опыте и при необходимости вносить необходимые изменения, утверждают авторы исследования. Другими словами, этот эксперимент помог нам узнать много нового о когнитивных способностях рыб.

"Рыбам было поручено "вести" FOV к визуальной цели в наземной среде, которую можно было наблюдать через стенки аквариума, и они действительно были способны управлять транспортным средством, исследовать новую среду и достигать цели независимо от начальной точки, избегая тупиков и корректируя местоположение", - пишут исследователи.

Исследование было опубликовано в журнале Behavioral Brain Research.

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Недавно мы также рассказывали о когнитивном исследовании, которое уже проводилось на людях.  Ученые Калифорнийского университета выяснили, что просмотр лекционных видеоматериалов  со скоростью, вдвое превышающей стандартную, не влияет на усвоение студентами новой информации.

#когнитивное исследование
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