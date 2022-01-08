В 2014 году европейский суд выдал ордер на арест преступника, которому сейчас 61 год. Подтвердить информацию помогла страница в Facebook.

Можно убежать, но нельзя спрятаться, по крайней мере, от Google. Google Street View (с Google Maps) позволила задержать итальянского мафиози Джоаккино Гаммино, который находился в розыске 20 лет, сообщило издание The Guardian. Гаммино был обвинен в убийстве и был в числе самых разыскиваемых преступников Италии.

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Его вычислили, а затем арестовали в городке Галапагар, расположенном недалеко от Мадрида. Ему удалось прожить там более 20 лет, жениться, поработать шеф-поваром и купить магазин по торговле овощами и фруктами. Все это ему удалось сделать, изменив свое имя.

В 2014 году европейский суд выдал ордер на арест преступника, которому сейчас 61 год, и полиция даже отследила его до Испании, но для того, чтобы установить его точное местонахождение, потребовался Google Street View. Внимание властей привлекла фотография двух мужчин, беседующих перед магазинчиком под названием El Huerto de Manu ("Сад Ману") в Галапагаре.

"Как вы смогли меня найти? Я даже не общался с семьей на протяжении 10 лет!".

Затем следователи обнаружили объявление о продаже близлежащего ресторанчика с названием La Cocina de Manu ("Кухня Ману") и, проверив информацию на его странице в Facebook, окончательно убедились в том, что нашли именно того, кто им нужен. Они опознали Гаммино, одетого в поварскую экипировку, по заметному шраму на подбородке.

Главный прокурор Палермо Франческо Ло Вой, контролировавший ход расследования, в интервью британской газете The Guardian подчеркнул, что задержание Гаммино - не просто удача. "Не то чтобы мы проводили дни напролет, просматривая Google Maps, чтобы найти скрывающихся от правосудия преступников", - сказал он. "Было много более предварительных и долгих расследований, благодаря которым мы вышли на испанский след. Но мы были на верном пути, а использование сервисов Google помогло убедиться в правильности наших поисков". Пока неясно, участвовали ли специалисты Google Maps в этом деле и сотрудничали ли они с соответствующими правоохранительными органами.

Гаммино задержали 17 декабря, и как утверждается, он в шоке сказал полицейским: "Как вы меня нашли? Я даже не звонил своей семье 10 лет!". Интересно, сказали ли полицейские гангстеру, что его нашел Google Maps?

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Источник: https://www.theguardian.com/world/2022/jan/05/italian-mafia-fugitive-arrested-in-spain-after-google-maps-sighting