German Bionic предлагает экзоскелет Cray X - системное решение, которое может быть интегрировано в цифровую логистику.

В прошлом году компания German Bionic (Аугсбург, Германия) представила четвертое поколение своего экзоскелета Cray X, в котором использовался каркас из углеродного волокна. Сегодня было объявлено о выпуске модели пятого поколения, которое, как сообщается, является первым в своем роде устройством, поддерживающим две части тела.

Cray X способен легко справляться с экстремально влажной и пыльной рабочей средой. Полностью протестированный в соответствии со стандартом IP54 на пыле- и водонепроницаемость, он подходит для использования на строительных площадках, открытых складах или в автомобильных мастерских. German Bionic реклама

Компания утверждает, что ее экзоскелетная платформа уже имеет "солидный послужной список" в таких компаниях, как BMW, Ikea и DPD, и планирует увеличить его с помощью последней модели.

Новая модель Cray X сохранила каркас из углеродного волокна, функциональность IoT и интеграцию с "умным производством" от своего предшественника, но в отличие от старой модели оснащена более мощной батареей на 40 В, что позволит дольше обеспечивать пользователя энергией. Кроме того, теперь поддерживается горячая замена аккумуляторов, то есть разрядившуюся батарею можно быстро заменить без выключения устройства, а значит, не останавливая производственный процесс.

Пятое поколение Cray X - первый в своем роде экзоскелет, поддерживающий две части тела.Он работает, мягко подталкивая ноги вперед, когда необходимо переместить груз из пункта А в пункт Б. German Bionic

Помимо защиты поясницы, новая модель обеспечивает активную помощь при ходьбе - рабочие смогут поднимать и переносить грузы весом до 30 кг. В конструкцию встроена система помощи для новых пользователей, которая выводит на встроенный монитор подсказки и инструкции, для безопасного и быстрого освоения устройства.

Эргономичная система раннего предупреждения на основе искусственного интеллекта предупреждает пользователей о некорректной осанке или неправильных методах подъема груза. А менеджеры могут отслеживать и регистрировать подобные моменты для составления отчетов по охране труда и технике безопасности.

Степень защиты по стандарту IP54 допускает эксплуатацию на улице в сухих, влажных или пыльных условиях, что позволяет использовать платформу на "строительных площадках, открытых складах или в автомобильных мастерских".

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Компания German Bionic не сообщила стоимость последней модели, известно лишь, что устройство будет продемонстрировано на выставке CES 2022 (Лас-Вегасе) в январе, а его продажи по всему миру начнутся в середине 2022 года.

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