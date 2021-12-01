Автралийские специалисты разработали светофор, который поглощает кинетическую энергию во время удара. Новые устройства будут готовы к использованию в течение года.

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Когда на перекрестке происходит дорожно-транспортное происшествие, нередко объектом столкновения становится светофорный столб. Однако если он разработан по новой энергопоглощающий технологии австралийских инженеров, вероятность получения травм значительно снижается.

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Тест с автомобилем показывает, как светофор поглощает удар при столкновении.

Классические светофорные столбы имеют относительно жесткую и прочную конструкцию, поэтому столкновение с ними может быть весьма опасным для водителя и пассажиров. Более того, если столб все же сорвется с основания при сильном ударе, он может задеть стоящих рядом пешеходов. К тому же, придется произвести замену столба и поврежденного светофора.

"Последние статистические данные показывают, что в Австралии столкновения со светофорами обходятся в $18,5 млн в год в связи с гибелью людей, $53,7 млн в связи с травматизмом и до $16 млн ежегодно тратится на ремонт, установку и обслуживание светофоров", - говорит доктор Мохаммад Уддин из Университета Южной Австралии (UniSA)

Энергопоглощающие столбики (болларды) компании Impact Absorbing Systems

С учетом этой статистики специалисты университета UniSA совместно с австралийской компанией Impact Absorbing Systems (IAS) разработали светофорные столбы, поглощающие кинетическую энергию. В новых светофорах будет использована технология, которая уже применяется в энергопоглощающих столбиках (боллардах) устанавливаемых компанией на дорогах общего пользования Австралии.

В этой системе нижняя часть столбика находится внутри полости бетонного основания. Полость имеет форму конуса расширяющегося кверху. Зазор заполняется картриджем из пенополиуретана, который удерживает столбик в вертикальном положении до тех пор, пока на него не наедет автомобиль. Когда это происходит, картридж сжимается, поглощая энергию удара, что позволяет столбику отклониться в сторону. Компания утверждает, что в результате автомобиль и водитель получают удар гораздо меньшей силы. Повреждения столба и тумбы также сведены к минимуму.

Ведущий научный сотрудник проекта UniSA STEM доктор Мохаммад Уддин (слева) и ведущий специалист компании Impact Absorbing Systems (IAS) Град Живкович (справа) возле прототипа энергопоглощающего светофора (EATL).

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В настоящее время эта же технология дорабатывается для использования на светофорных столбах. Предполагается, что они будут готовы к эксплуатации в течение года. "По нашим прогнозам, именно новые энергопоглощающие светофоры (EATL) станут в будущем стандартом не только для новых систем, но и для постепенной замены существующих светофоров", - говорит Уддин.