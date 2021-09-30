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The Washington Post: наши дети столкнутся с утроенным количеством климатических проблем
Последствия изменения климата ощущаются уже сегодня. Какими они будут для молодых поколений, когда они вырастут? Ответ на этот вопрос содержится в этом вызывающем тревогу исследовании
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Серьезность изменения климата - это не пустая болтовня,, и благодаря новым научным данным, полученным в ходе недавнего исследования, влияние, которое оно окажет на современных детей, гораздо серьезнее, чем многие думают. В будущем 2021 году человечество столкнется с бесчисленными проблемами. Бедность, бездомность, недоверие к вакцинам, агрессивные мировые лидеры и многое другое - просто удивительно, что нам удается прожить каждый день так, чтобы все не рухнуло в один момент.

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Насколько хуже изменение климата будет для молодого поколения?

 

Среди всего, что происходит в мире, одной из самых острых проблем является климатический кризис. На Земле становится все теплее, стихийные бедствия происходят все чаще, и слишком мало делается для того, чтобы это остановить. Только в этом году последствия изменения климата были поистине невиданного масштаба. Были зафиксированы рекордно сильная жара, лесные пожары беспрецедентного масштаба и разрушительные ураганы. Все это уже сегодня вызывает серьезные проблемы, и, к сожалению, для молодых поколений ситуация будет только ухудшаться.

Сама мысль об ухудшении климата не так уж и нова. Однако исследование, опубликованное на сайте Science.org (о нем сообщила газета The Washington Post), наглядно показало, насколько опасным будет ухудшение климата с годами. На самом примитивном уровне, исследование рассматривает современных 6-летних детей, делает предположение, что планета будет продолжать нагреваться в том же темпе, и на основе полученных данных оценивает, насколько ухудшится климат. Как и следовало ожидать, цифры получаются не очень оптимистическими. Более того, они крайне настораживают. Как объясняет ведущий автор исследования Вим Тьери, речь идет о "неравенстве поколений".

Последствия изменения климата ощущаются уже сегодня.

 

Насколько ухудшится ситуация? Сегодняшним шестилетним детям в течении жизни, придется пережить в 2 раза больше лесных пожаров, чем переживает наше поколение в настоящее время. Они также столкнутся с 1,7-кратным увеличением количества тропических циклонов, в дополнение к 3,4-кратному увеличению количества наводнений на реках. Кроме того, они будут испытывать острую нехватку воды, включая 2,3-кратное увеличение числа засух и 2,5-кратное увеличение количества неурожаев. Все эти цифры сравниваются с теми, кто родился в 1960-х годах - разница в 50 лет для таких значительно ухудшившихся условий. В итоге дети сталкиваются примерно в 3 раза с большим количеством климатических катастроф, чем взрослые, родившиеся в 60-е годы, и примерно в 5 раз больше, чем те, кто родился 150 лет назад.

Если мы не хотим, чтобы наши дети жили на такой неблагоприятной и опасной планете, современные взрослые должны работать вместе и найти реальные решения. Как говорит Тьери: "Молодые люди находятся под ударом последствий климатического кризиса, но не в состоянии принимать самостоятельные решения. В то время как люди, которые могут изменить ситуацию, сами не столкнутся с ее последствиями". Это всегда было суровой реальностью для молодых поколений и, к сожалению, люди, находящиеся у власти, все еще не предпринимают достаточно усилий, чтобы вывести нашу планету с этой разрушительной траектории.

Мы живем на трещинах земной коры нашей планеты - "плитах", которые раздвигаются, сталкиваются, перемалываются друг с другом и даже опускаются одна под другую, вызывая сильные землетрясения, извержения вулканов, пожары наводнения и цунами.

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Станет ли подобное исследование тем пинком под зад, который необходим людям, чтобы изменить свое отношение к изменению климата? Может быть, и не сразу, но предание гласности этого мрачного будущего и разъяснение того, насколько плохими могут стать события, - это шаг в этом направлении. Если достаточно людей примут этот вопрос близко к сердцу, внесут свои собственные изменения или обратятся к власть имущим с просьбой сделать то же самое, это поможет улучшить ситуацию. Еще есть время, чтобы создать безопасное и мирное будущее для будущих поколений, но это время стремительно уходит с каждым днем.

#экология #климат #наводнения #планета #пожары
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