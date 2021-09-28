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Ученые реконструировали лица трех древнеегипетских мумий
Специалисты лаборатории Parabon NanoLabs из штата Вирджиния (США) создал трехмерные реконструкции на основе генетических данных
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Лица трех мужчин, живших в Древнем Египте более 2 000 лет назад, были возвращены к жизни.  Цифровая реконструкция позволила получить изображение 25-летних мужчин на основе данных ДНК, полученных из их мумифицированных останков.

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Мумии были привезены из Абусир-эль-Мелека, древнеегипетского города на пойме реки к югу от Каира, и они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. Ученые из Университета Макса Планка обнаружили, что они были похоронены между 1380 годом до нашей эры и 425 годом нашей эры. 

Судебно-медицинская реконструкция мумий JK2911, JK2134 и JK2888. (Image: Parabon NanoLabs)

А сегодня специалисты лаборатории Parabon NanoLabs, компании по ДНК-технологиям из города Рестона, штат Вирджиния,(США) использовали эти данные для создания трехмерных моделей лиц мумий с помощью процесса, называемого криминалистическим ДНК-фенотипированием, в котором генетический анализ используется для прогнозирования формы черт лица и других аспектов внешности человека.

"Это впервые в историии когда комплексное фенотипирование ДНК было проведено на человеческой ДНК в подобном возрасте", - сказано в официальном заявлении представителей компании Parabon. Представители компании Parabon обнародовали лица мумий 15 сентября на 32-м Международном симпозиуме по идентификации человека в Орландо, штат Флорида. 

Ученые использовали метод определения фенотипа под названием Snapshot ("Снимок"), чтобы предсказать происхождение, цвет кожи и черты лица мужчин. Они обнаружили, что у мужчин была светло-коричневая кожа с темными глазами и волосами; в целом, их наследственная предрасположенность была более близка к современному населению Ближнего Востока или Средиземноморья, чем к современным жителям Египта, сообщается в исследовании.

Термические карты разных лиц позволили ученым уточнить детали и выделить различия в чертах мумий. (Image: Parabon NanoLabs)

 Впоследствии специалисты создали трехмерные сетки с изображением черт лица мумий и построили термические карты, чтобы подчеркнуть различия между тремя людьми и уточнить особенности каждого лица. Далее криминалист компании Parabon объединил эти результаты с прогнозами Snapshot относительно цвета кожи, глаз и волос.

Работа с древней человеческой ДНК может оказаться нелегкой задачей по двум причинам: ДНК часто сильно деградирует и обычно смешивается с бактериальной ДНК, говорит Эллен Грейтак, директор Parabon по биоинформатике.

"Из-за этих двух факторов количество человеческой ДНК, доступной для последовательного анализа, может быть очень незначительным", - сказала Грейтак в электронном письме изданию "Живая наука". Однако, поскольку основная часть ДНК является общей для всех людей, ученым не нужен весь геном, чтобы получить физическое представление о человеке. Достаточно проанализировать определенные участки генома, которые отличаются у разных людей, так называемые однонуклеотидные полиморфизмы (SNPs). По словам Грейтака, многие из этих SNP кодируют физические различия между людьми.

Однако иногда в древних ДНК не хватает SNP, чтобы точно определить определенный признак. В таких случаях ученые могут заменить отсутствующие генетические данные на значения, полученные из других SNP, расположенных в непосредственной близости, говорит Джанет Кэди, ученый-биоинформатик компании Parabon. Статистика, рассчитанная на основе тысяч геномов, показывает, насколько тесно связан каждый SNP с отсутствующим соседом, сообщила Кэди в электронном письме Live Science. Исходя из этого, исследователи могут сделать статистическое предсказание того, каким был отсутствующий SNP. 

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Процессы, использованные при работе с древними мумиями, могут также помочь исследователям воссоздать лица для идентификации современных останков, сказал Грейтак в интервью интернет изданию "Живая наука". По мнению Грейтака, из примерно 175 " нераскрытых" дел, которые исследователи компании Parabon помогли раскрыть с помощью генетической генеалогии, девять были проанализированы с помощью методов, использованных в данном исследовании.

#реконструкция #генетика #днк #криминалист #мумия
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