Гиперзвуковое ракета двигалась в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука

Соединенные Штаты провели испытания гиперзвукового оружия, способного развивать скорость, превышающую скорость звука в пять раз, что стало первым успешным испытанием оружия такого класса с 2013 года, сообщил Пентагон в понедельник.

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Испытания прошли на фоне ускоренного темпа создания Соединенными Штатами и их мировыми конкурентами гиперзвукового оружия - оружия следующего поколения, которое лишает противника времени реакции и традиционных механизмов поражения.

Испытание в режиме свободного полета концепта гиперзвукового воздухоплавательного оружия (HAWC) состоялось на прошлой неделе, говорится в заявлении Агентства перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA).

Гиперзвуковое ракета двигалась в верхних слоях атмосферы со скоростью, более чем в пять раз превышающей скорость звука, или около 6 200 километров (3 853 мили) в час.

"Ракета, созданная компанией Raytheon Technologies (RTX.N), была выпущена с самолета за несколько секунд до того, как заработал ее двигатель Northrop Grumman (NOC.N) scramjet (сверхзвуковой реактивный двигатель внутреннего сгорания)", - заявили в DARPA.

"Министерство обороны CША определило гиперзвуковое оружие и противогиперзвуковые технологии как самые высокие технические приоритеты для безопасности страны", - сказал Уэс Кремер, президент подразделения ракет и обороны компании Raytheon.

В 2019 году Raytheon объединилась с Northrop Grumman для разработки и производства двигателей для гиперзвукового оружия. Технология Scramjet от Northrop использует высокую скорость аппарата для форсированного сжатия поступающего воздуха перед сгоранием, что позволяет обеспечить устойчивый полет на гиперзвуковых скоростях.

"Аппарат HAWC лучше всего работает в богатой кислородом атмосфере, где скорость и маневренность затрудняют его своевременное обнаружение. Он может поражать цели гораздо быстрее, чем дозвуковые ракеты, и обладает значительной кинетической энергией даже без применения взрывчатых веществ", - говорится в релизе DARPA.

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В июле Россия заявила об успешном испытании гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" - оружия, которое президент Владимир Путин назвал частью нового поколения ракетных систем, не имеющих аналогов в мире.

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Ракета "Циркон" была запущена с военного корабля "Адмирал Горшков", находящегося в Белом море, и пролетела со скоростью, примерно в семь раз превышающей скорость звука, прежде чем поразить наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 км (217 миль).