Европейская комиссия внесла на рассмотрение предложение, согласно которому все производители оборудования будут вынуждены использовать USB-C в качестве зарядного порта для большинства устройств.

Европейская комиссия (ЕК) внесла на рассмотрение предложение, согласно которому все производители оборудования будут вынуждены использовать USB-C в качестве зарядного порта для большинства устройств. Мотивация предлагаемого стандарта заключается в том, что он поможет сократить количество утилизации электронных отходов, поскольку потребители смогут использовать зарядные кабели от своих старых устройств вместо покупки новых. ЕК также предложила производителям полностью отказаться от зарядных устройств в упаковке, что уже делают некоторые OEM-производители.

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Предложение распространяется на использование зарядки USB-C в смартфонах, планшетах, камерах, наушниках, портативных колонках и консолях. При этом смарт-часы, наушники и фитнес-трекеры будут освобождены от этого требования. Исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер сказала о предложении следующее:

Европейские потребители были достаточно разочарованы тем, что несовместимые зарядные устройства скапливаются в их ящиках. Мы дали производителям достаточно времени, чтобы представить свои собственные решения, а теперь настало время для законодательных мер, призванных внедрить единое зарядное устройство. Это важная победа для наших потребителей и окружающей среды, соответствующая нашим "зеленым" идеалам и амбициям.

В целом, ЕК заявила, что стандартом должен стать USB-C с унифицированной технологией быстрой зарядки. В то время как зарядное устройство не должно поставляться OEM-производителями, необходимо, чтобы они были более прозрачными для потребителей в плане информирования их о мощности заряда и поддержке быстрой зарядки, чтобы пользователи могли судить, соответствуют ли их существующие зарядные устройства соответствующим критериям.

Что касается дальнейших шагов, то сегодня законодательство должно пройти голосование в Европейском парламенте, и в случае успеха оно вступит в силу. Если это произойдет, у производителей оборудования будет около двух лет, чтобы принять USB-C в качестве стандарта. Законодательство, скорее всего, в наибольшей степени затронет устройства Apple, в частности iPhone, поскольку они по-прежнему оснащаются фирменными портами Lightning и кабелями. Если предложение станет законом, Apple будет вынуждена заменить разъемы Lightning на порты USB-C во всех своих устройствах - где это возможно - в ближайшие два года.