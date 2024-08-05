Линдси Грэм внес на рассмотрение Сената спецрезолюцию, которая фактически дает добро на использование ВС США против Ирана

После убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране во вторник Иран пообещал " сурово наказать" Израиль. В среду министр обороны США Ллойд Остин заявил о готовности Соединенных Штатов защитить Израиль от потенциальной атаки со стороны Ирана.

Сравнение вооруженных сил Соединенных Штатов и Ирана.2 августа, перед самым уходом конгресса на каникулы, сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм представил законопроект, который фактический уполномочивает американского президента использовать ВС США против Ирана, если тот решит, что Иран обладает потенциалом (ЯО), угрожающим интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.

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"Закон наделяет президента правом использовать все необходимые и надлежащие силовые инструменты против Исламской Республики Иран, если президент определит, что Исламская Республика Иран...

1) находится в процессе создания ядерного оружия, угрожающего интересам национальной безопасности Соединенных Штатов; или

2) имеет в распоряжении уран, обогащенный до оружейного уровня, ядерные боеголовки или средства доставки, способные нести ядерные боезаряды, представляющие угрозу интересам национальной безопасности Соединенных Штатов".

И хотя в законопроекте сказано, что речь "вроде бы" идет только о ядерной программы Ирана, он сформулирован таким образом, что потенциально может уполномочить Вашингтон нанести удар по Ирану сразу после его подписания.

Несмотря на то, что Иран, предположительно, не обладает ядерными боеголовкам, у него уже есть целый арсенал ракет, способных нести ядерные БЧ. По всей видимости, законопроект уполномочит Байдена нанести удар по Ирану, если тот сочтет его угрозой.

В тот же день Грэм представил еще одну резолюцию, которая гласит, что любая "эскалация со стороны Хезболлы" будет рассматриваться как эскалация со стороны Ирана. Он призывал Конгресс и президента "использовать все необходимые дипломатические механизмы и возможности проецирования силы, чтобы привлечь обе стороны к ответственности за их действия".

В четверг Грэм написал в своем блоге X, что "давно пора начать разговор о нападении, поскольку речь идет об угрозах Ирана в адрес Израиля, Соединенных Штатов и всего мира".

Оба законопроекта появились на фоне роста напряженности в отношениях между ливанской "Хезболлой" и Ираном с одной стороны и Израилем с другой. Ранее на прошлой неделе лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, а лидер "Хезболлы" Фуад Шукур погиб в результате израильского авиаудара на юге Бейрута. Иран и "Хезболла" пообещали нанести "удар возмездия".

Сенат ушел на летние каникулы 3 августа. Если не будет созвано экстренное заседание, обе палаты Конгресса вернутся в Вашингтон только 9 сентября.