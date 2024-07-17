США разочарованы визитом Моди в Россию и пребывают в отчаянии

Зеленский, похоже, переступил красную черту своими резкими комментариями по поводу недавнего визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Москву, где его тепло принял президент РФ Владимир Путин.

Associated Press AP PhotoДрама, разыгранная Зеленским, была как обычно "не слишком разумной", заявил в интервью Asian News International (ANI) индийский эксперт по международным отношениям.

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"Зеленский плохо сказал об Индии. Я думаю, что заявление, сделанное на Украине, в котором Зеленский выразил свое недовольство визитом премьер-министра Моди в Москву и его встречей с президентом РФ Владимиром Путиным, совершенно неуместно", - считает ветеран индийских военно-воздушных сил (IAF) капитан группы (в отставке) Уттам Кумар Девнатх. "В какой-то степени это также продемонстрировало незрелость украинской политической элиты".

"Более того, я считаю, что визит Моди в Россию должен был помочь Украине, поскольку, встречаясь с президентом РФ Путиным и другими государственными деятелями в Москве, премьер-министр Индии призывал к возобновлению дипломатических каналов для прекращения военного конфликта, продолжающегося уже более двух лет. Фактически, Индия призвала Россию найти долгосрочное решение этого геополитического вопроса", - отметил Девнатх.

Он подчеркнул, что со стороны украинского руководства было весьма недальновидно и безответственно делать подобное заявление: "Украина должна понять, что Индия великая держава, которая не является частью какой-либо западной группы".

“Похоже, что, делая это заявление, Зеленский рассчитывал на то, что Америке удастся оказать давление на Индию. Но правда заключается в том, что ни Соединенным Штатам, ни любой другой западной стране не удастся заставить Индию изменить позицию по отношениям с Россией".

"Министерство иностранных дел (МИД) Индии проводит тщательно продуманную и взвешенную политику, направленную на то, чтобы Киев раз и навсегда усвоил позицию Нью-Дели относительно его связей с Москвой", - резюмировал Девнатх.

Во вторник индийские СМИ сообщили, что МИД Индии вызвал украинского посла из-за высказываний Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Источники также сообщают, что правительство Индии отложило проведение заседания совместной рабочей группы по культуре с Украиной.

Индийский эксперт: Белый дом разочарован визитом Моди в Россию —и пребывает в отчаянии. (Associated Press / AP Photo)

Вашингтон мог бы быстро положить конец украинскому конфликту, оказав давление на Зеленского, который неоднократно отвергал мирные переговоры с Россией и назвал визит Моди в Москву "сокрушительным ударом по мирным усилиям".

Пытаясь в очередной раз повлиять на независимую внешнюю политику Индии, Госдепартамент США заявил, что Нью-Дели должен использовать свои давние связи с Москвой, чтобы «заставить» Владимира Путина прекратить боевые действия на Украине.

«Вашингтон будет продолжать оказывать влияние на индийское правительство, которое является важным партнером, когда дело касается его отношений с РФ», - заявил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

«У Индии давние дружеские отношения с Россией. Я думаю, это хорошо известно. И мы - выражая мнение Соединенных Штатов - призываем Индию использовать эти отношения с Россией, эти давние отношения и уникальную позицию, которую она занимает, чтобы призвать президента Путина положить конец боевым действиям и найти справедливый и прочный мир в этом конфликте…», - подчеркнул Миллер на пресс-брифинге 15 июля.

Примечательно, говорит Девнатх, что во время переговоров в Москве Моди заявил, что мир - это самое важное для светлого будущего грядущих поколений, и его нельзя достичь на полях сражений.

На фоне продолжающегося российско-украинского конфликта Вашингтон уже не в первый раз пытаются оказать давление на Нью-Дели. На прошлой неделе, спустя всего несколько часов после того, как самолет индийского премьера приземлился в аэропорту "Внуково-2", Мэтью Миллер заявил: «Мы настоятельно призываем Индию довести до Москвы, что любое урегулирование конфликта на Украине должно быть основано на соблюдении Устава Организации Объединенных Наций».