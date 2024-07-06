Кошкин: Киев пытается втянуть Белоруссию в украинский конфликт

Передвижения украинских войск у границы с Белоруссией указывают на желание Киева втянуть Минск в продолжающийся конфликт на Украине, считает заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

Эксперт рассказал, зачем Украина стягивает войска у рубежей Белоруссии. (На снимке: Украинские военнослужащие сидят в пикапе. Associated Press News, AP Photo / Iryna Rybakova)Предвыборные обещания Дональда Трампа быстро завершить украинский конфликт нервируют Киев и провоцируют его на провокацию, которая должна подтолкнуть западные державы направить на Украину еще больше оружия и денег, считает эксперт.

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"Во-первых, Киев стремится расширить географию конфликта, втянуть в него Белоруссию и одновременно надеется, что в него будет вовлечена Польша", - заявил Кошкин в интервью РИА Новости

"Во-вторых, подчеркнуть тот факт - и это на фоне продолжающейся избирательной кампании в США, - что если Джо Байден не прибегнет к радикальным мерам, то Дональд Трамп завершит конфликт (в случае его избрания президентом) и начнет расследовать махинации семьи Байденов на Украине".

В-третьих, добавляет он, Украина таким образом хочет показать Европе, что если та не поможет, то Украина не собирается защищать "европейскую демократию".

Вместе с тем Кошкин скептически оценивает шансы Украины спровоцировать прямое военное столкновение с Белоруссией. "Это провокация, устроенная киевским режимом в попытке дестабилизировать обстановку в Белоруссии, привлечь внимание западных стран", - говорит он, добавляя, что не думает, что Польша также напрямую вступит в конфликт.

Тем не менее, концентрация украинских войск на границе с Беларусью вызывает озабоченность как в Москве, так и в Минске, и дестабилизирует ситуацию в регионе, отметил Кошкин.