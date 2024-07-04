Ракетный комплекс С-350 "Витязь" одним залпом сбил 12 ракет РСЗО HIMARS

C-350 "Витязь" — это передовой российский мобильный комплекс противовоздушной обороны, предназначенный для перехвата и нейтрализации воздушных угроз, включая самолеты, крылатые ракеты и высокоточные боеприпасы. Благодаря современным радиолокаторам и средствам связи система способна точно определять цели и поражать несколько угроз одновременно высокоточными боеприпасами.

реклама

Ракетный комплекс С-350 "Витязь" в зоне специальной военной операции одним залпом поразил сразу 12 ракет системы залпового огня HIMARS. Об этом в интервью РИА Новости рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона группировки войск "Юг".

"Не так давно мы работали по большой пачке PC3O "Химарс". Шло порядка 12-16 целей. Комплекс отработал успешно, ни одна из целей (ракет РСЗО) не достигла своей точки, и, соответственно, комплексу не составило труда как разобрать, так и поразить пачку", - сообщил офицер.

По словам собеседника издания, цель была успешно захвачена на расстоянии около 90 км. Ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и в итоге поразил цели на расстоянии около 70 километров от места своей дислокации.

"Основное преимущество ракет этого комплекса — это то, что они оснащены головкой самонаведения, благодаря чему все маневренные цели становятся легкой добычей. Ракета маневрирует параллельно цели", - добавил командир.

Превосходство зенитно-ракетного комплекса "Витязь" над другими системами легко подтверждается рядом ключевых преимуществ. К ним относятся высокая мобильность и маневренность, способность преодолевать сложные участки пересеченной местности и противостоять суровым климатическим условиям. Такой потенциал позволяет оперативно оборудовать огневые позиции. Система также оснащена автономным источником питания, что исключает необходимость использования внешних источников энергии.

" В автоматическом режиме этот комплекс работает идеально. В этом режиме не было выпущено ни одной лишней ракеты. Все ракеты достигли своих целей", - подчеркнул российский боец.

Russian S-350 Vityaz anti-aircraft missile system. Archival photos. RIA Novosti / Ramil Sitdikov

Российский военный эксперт Александр Михайлов рассказал российским СМИ, что несмотря на то, что "Витязь" по своим характеристикам можно сравнить с американской системой ПВО Patriot, ракеты C-350 движутся быстрее и способны поражать низколетящие цели. В частности, он сказал, что "Витязь" способен поражать цели, летящие на высоте до десяти метров, в то время как Patriot не видит объекты, летящие ниже 100 метров.

Другой российский военный эксперт, Юрий Кнутов, высоко оценил боезапас 3PK. По его словам, одного дивизиона "Витязь" будет достаточно для отражения массированного налета авиации противника. "В целом ЗРК С-350 "Витязь" отличается большим потенциалом в плане модернизации, учитывая, что он создавался по "открытой архитектуры", - отметил он.

"В перспективе система может быть усовершенствована за счет замены отдельных компонентов. Это значительно повысит технические возможности и боевые характеристики 3PK. C-350 - это прорывной комплекс, уникальный, который есть только у России", - заключил Кнутов.