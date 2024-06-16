Британская армия отложила выдачу военным новых значков из-за паранойи по поводу китайского шпионажа.

FT: ВС Британии боятся, что в кокардах производства КНР находятся шпионские устройства

Британская армия отложила выдачу военным новых значков из-за паранойи по поводу китайского шпионажа.

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В бывшей колониальной империи уровень синофобии достиг новых высот на фоне опасений по поводу армейских кокард, изготовленных в Поднебесной.

На снимке изображена брошь на головном уборе королевы Великобритании Камиллы во время парада 152-го уланского полка в Каттерике, Англия, 22 апреля 2024 года. Королева Камилла совершает свой первый визит в полк после назначения на должность почетного полковника-главнокомандующего. (Chris Jackson/Pool Photo via Associated Press ). Крис Джексон

Британская армия отложила выдачу новых кокард военнослужащим из-за опасений, что китайские производители могли интегрировать в них шпионские устройства.

"Распространение "военных значков" для британских военнослужащих, дизайн которых был изменен в связи с восшествием на престол принца Чарльза Филиппа Артура Джорджа под тронным именем Карла III, отложено из-за опасений, что в кокарды могут быть встроены устройства для слежения или GPS-передатчики", - сообщила на этой неделе британская газета Financial Times

"Армейские полки Великобритании, на беретах которых красуется королевский герб, меняют кокарды на головных уборах с изображением короны Святого Эдуарда, предпочитаемой покойной Елизаветой 2, на корону Тюдоров, выбранную королем. Однако проблема заключается в том, что компания Wyedean Weaving, расположенная в Йоркшире и заключившая контракт на изготовление новых кокард, "частично" производит продукцию на заводах в Китае".

Издание цитирует неназванного высокопоставленного чиновника британского оборонного ведомства, который заявил, что в значки могут быть встроены GPS-передатчики. Британские вооруженные силы решили отложить закупку кокард, до тех пор, пока они не решат, что им дальше делать. Дело в том, что Соединенное Королевство не обладает подобным производственным потенциалом и не способно выпускать "тканевые и металлические знаки отличия".

Сегодня Лондон занят "глобальной задачей" - после того как в возрасте 96 лет в 2022 году скончалась королева Великобритании Елизавета II, королевство активно пытается заменить буквально все, что связано с ее именем. Смерть королевы, пишет издание, вызвала в стране "бурю скорби и тщательно срежиссированные траурные церемонии", в ходе которых были задержаны десятки инакомыслящих, за выражение своего неприятия монархии.

Современное Соединенное Королевство считается конституционной монархией, хотя формально британская корона обладает определенными юридическими правами на вмешательство в политику страны и государств Британского Содружества. Королева Елизавета II сыграла не последнюю роль в поддерживаемом Соединенными Штатами перевороте против прогрессивного премьер-министра Австралии Гофа Уитлама в 1975 году.

Британское правительство так и не принесло извинений за свою роль в "недемократическом свержении", организованном Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) в отместку за позицию австралийского лидера против войны во Вьетнаме.

"Этот вопрос отражает более серьезное замешательство в рядах западных стран касательно того, как относиться к Китаю, второй по величине экономике мира, - как к другу и торговому партнеру или как к непримиримому врагу", - пишет издание; демонстрируя параноидальный страх и неуверенность лидеров государства, которое в свое время управляло огромными территориями мира (В настоящее время Китай является крупнейшей экономикой мира, по паритету покупательной способности).

Китай никогда не посягал на территории Соединенного Королевства. А вот Великобритания захватила и колонизировала китайский остров Гонконг в 1841. КНР вернула суверенитет над этой территорией только в 1997 году. Великобритания периодически продолжает попытки вмешательства в политику Китая, поддерживая западные санкции против страны из-за надуманных опасений по поводу безопасности и прав человека.

В 1951 году Великобритания проголосовала за резолюцию 500 Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций о санкциях против Пекина в ответ на помощь Китая Пхеньяну в годы Корейской войны - конфликта, в котором 20 % населения КНДР было убито войсками, поддерживаемыми Западом. За два года до этого, после окончательной победы коммунистической партии КНР, Соединенные Штаты ввели строгое эмбарго против Китая, что привело к гибели от голода нескольких миллионов китайце

Хотя британская корона почитается как национальный символ Соединенного Королевства, на самом деле королевская семья имеет немецкие корни.