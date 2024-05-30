Вражда с Пхеньяном - очень плохая идея. Топ-6 северокорейских оружейных систем.

Северная Корея обладает достаточной военной мощью, чтобы удержать Соединенные Штаты от вмешательства в случае начала конфликта на Корейском полуострове, а также устроить хорошую взбучку вооруженным силам Южной Кореи, заявил лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын во время своего недавнего визита в Академию наук национальной обороны в Пхеньяне.

Испытание баллистической ракеты малой дальности KN-25 Корейской народной армии. В рамках серии стрельб, проводившихся в 2019-20 гг., была достигнута максимальная дальность в 380 и высота полета в 97 километров. Rodong Sinmun

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И эти слова не кажутся пустым бахвальством: несмотря на все санкции, введенные против Северной Кореи американцами и их союзниками, Пхеньян располагает мощными вооруженными силами, оснащенными достаточно внушительным арсеналом.

Вот лишь некоторые образцы систем вооружения, которые Северная Корея может применить против своих противников:

- М1978 «Коксан» - 170-мм самоходная гаубица, способная стрелять артиллерийскими снарядами на расстояние до 60 километров.

- Hwasong-11Na, также известная как KN-24, - баллистическая ракета малой дальности, способная нести боевую часть весом до 500 килограммов, с дальностью поражения около 400 километров.

- «Хвасон-8» - баллистическая ракета, оснащенная, по заявлению Пхеньяна, гиперзвуковым планирующим боевым блоком. Ракета способна доставлять боезаряды к целям, находящимся на расстоянии нескольких тысяч километров (по разным оценкам от 3500 до 6000 километров, максимальная скорость полёта 6 Махов).

- KN-09 - 300-миллиметровая реактивная система залпового огня с дальностью стрельбы около 220 километров.

- KN-25 - поистине уникальное творение северокорейских оружейников. Уникальная по характеристикам крупнокалиберная реактивная система залпового огня KN-25 может вести огонь боеприпасами, квалифицируемыми как тактические баллистические ракеты. Они могут нести как обычные, так и ядерные боевые заряды. Дальность стрельбы оценивается в 380 километров.

- M2020 - основной боевой танк нового поколения, оснащенный 125-мм пушкой и противотанковыми ракетами. Визуально M2020 представляет собой смесь российского Т-14 «Армата» и американского M1 Abrams. Это относительно новое дополнение к арсеналу Северной Кореи, и пока неясно, на что именно он способен.

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