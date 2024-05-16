"Мы видим, как Россия и Китай впервые проводят совместные учения в отношении Тайваня", - заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс

Глава разведывательного сообщества Соединенных Штатов Эврил Хейнс в начале мая заявила, что Россия может координировать военные действия с Китаем, чтобы открыть второй фронт в случае нападения на Тайвань. Об этом сообщает издание Taiwan News, Тайбэй.

"Мы видим, как Россия и Китай впервые проводят совместные учения в отношении Тайваня", - заявила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. На снимке: Российские и китайские вооруженные силы во время совместных военных учений "Восток" в Сибири 13 сентября 2018 года. ( фотография предоставлена пресс-службой Министерства обороны Российской Федерации)

реклама

Во время слушаний в сенатском комитете США по вооруженным силам сенатор-республиканец Майк Раундс спросил директора национальной разведки Эврил Хэйнс, может ли, учитывая растущее военное сотрудничество между Пекином и Москвой, нападение одной из сторон на Соединенные Штаты или их союзников спровоцировать военные действия со стороны другой.

Хейнс ответила: "Мы видим, как Китай и Россия впервые проводят совместные учения в отношении Тайваня, и признаем, что это место, где Пекин определенно хочет, чтобы Москва работала с ним, и мы не видим причин, почему бы им этого не делать".

Раундс спросил директора Разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенанта Джеффри Крузе о том, какие меры собирается принять Пентагон против потенциальной угрозы совместных военных действий России и Китая.

Крузе сказал, что события последних двух лет заставили Пентагон пересмотреть свой анализ потребностей в совместных операциях. Он отметил, что даже если российские и китайские вооруженные силы не будут оперативно взаимодействовать, "они, безусловно, будут сотрудничать, и мы должны учитывать это в структуре и планировании сил".

Затем Раундс спросил обоих чиновников, учитывали ли они в своих планах "партнерство без ограничений" между Пекином и Москвой. Крузе ответил, что в Пентагоне используется многолетний процесс планирования, который начинается с оценки угрозы и последующей проверки потенциальных операций. Что же касается ответных мер на военную координацию между Китаем и Россией, то министерство находится "в середине" процесса корректировки планов.

Хейнс отметила, что ее ведомство располагает разведывательными данными, указывающими на усиление координации и "неограниченное партнерство" между Китаем и Россией во всех сферах жизни общества, включая политику, экономику, вооруженные силы и технологии. По ее словам, эти обстоятельства требуют от правительства США "нового планирования".

Раундс считает, что если одна страна нападет на США, то другая откроет "второй фронт". Поэтому, по словам республиканца, военные должны быть готовы вести боевые действия на двух разных фронтах одновременно. Хейнс согласился, что война на два фронта возможна, но вероятность этого "зависит от конкретного сценария".

На снимке: Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и Президент Российской Федерации Владимир Путин. Photographer: Pavel Byrkin/Agence France Presse/Getty Images

Когда Раундс спросил, не кажется вам, что сегодня сценарий с "двумя фронтами" более вероятен, чем два или три года назад, Крузе ответил: "Я думаю, что с точки зрения Министерства обороны, это, безусловно, так". По словам Крузе, проблема заключается в том, что "мы не знаем, как будут развиваться события". Возможно, Москва откроет второй фронт, а возможно ВС РФ и НОАК будут действовать одним фронтом. Это станет ясно со временем. Но Пентагон должен подготовиться к любому сценарию и отреагировать на него соответствующим образом.

Напомним, в ночь на 16 мая Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в Пекин с официальным визитом по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина. Это первый его зарубежный государственный визит после инаугурации. Президент РФ отметил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против кого-либо, указав, что страны успешно сотрудничают в рамках Организации Объединенных Наций (ООН), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также БРИКС.