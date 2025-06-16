Сообщается, что Дэн Хаузер подготовил три черновых сценария, но они все были отвергнуты

По сообщениям инсайдера Fravillys, Дэн Хаузер, один из сооснователей Rockstar Games, который написал сценарий практически ко всем играм, подготовил целых три истории, которые должны были лечь в основу GTA VI. Однако эти истории не были взяты в работу, поскольку Take-Two посчитали их слишком мрачными и не дали добро на их использование. Возможно, именно эти три отказа и стали причиной того, что Дэн Хаузер покинул компанию.

Первая идея версии сценария появилась уже в 2014 году сразу и включала в себя трех главных героев. Предполагалось, что игрок будет управлять коррумпированным полицейским, который попадает в среду организованной преступности для защиты своего сына (который был бы вторым главным героем). Третий персонаж был бы правой рукой колумбийского наркобарона с амбициями создать криминальную империю в Соединенных Штатах.

Во второй истории речь шла о женщине, которая была полицейским в Вайс-Сити, но уже работающей под прикрытием в преступной группировке. Она желала отомстить за свою мать, которая погибла из-за разборок бандитов. Вторым персонажем был бы безумный наркоторговец (напоминающий Тревора из GTA 5), поднимающийся вверх в криминальной сфере. Неизвестно, как бы их истории пересеклись и были бы они союзниками или же наоборот врагами. Сообщается, что идея была отвергнута в 2018 году.

Третий вариант был о скорбящей женщине-полицейском, однако позже ее заменили на бывшего афроамериканского солдата, который вышел из тюрьмы. Когда был отменен этот вариант, не сообщается.

Также утверждается, что Хаузер взял отпуск на год в 2019 году из-за усталости от неудач в работе и переписываниями. В конечном итоге Дэн Хаузер принял решение покинуть Rockstar в 2020 году.