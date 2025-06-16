По сообщениям инсайдера Fravillys, Дэн Хаузер, один из сооснователей Rockstar Games, который написал сценарий практически ко всем играм, подготовил целых три истории, которые должны были лечь в основу GTA VI. Однако эти истории не были взяты в работу, поскольку Take-Two посчитали их слишком мрачными и не дали добро на их использование. Возможно, именно эти три отказа и стали причиной того, что Дэн Хаузер покинул компанию.
Первая идея версии сценария появилась уже в 2014 году сразу и включала в себя трех главных героев. Предполагалось, что игрок будет управлять коррумпированным полицейским, который попадает в среду организованной преступности для защиты своего сына (который был бы вторым главным героем). Третий персонаж был бы правой рукой колумбийского наркобарона с амбициями создать криминальную империю в Соединенных Штатах.
Во второй истории речь шла о женщине, которая была полицейским в Вайс-Сити, но уже работающей под прикрытием в преступной группировке. Она желала отомстить за свою мать, которая погибла из-за разборок бандитов. Вторым персонажем был бы безумный наркоторговец (напоминающий Тревора из GTA 5), поднимающийся вверх в криминальной сфере. Неизвестно, как бы их истории пересеклись и были бы они союзниками или же наоборот врагами. Сообщается, что идея была отвергнута в 2018 году.
Третий вариант был о скорбящей женщине-полицейском, однако позже ее заменили на бывшего афроамериканского солдата, который вышел из тюрьмы. Когда был отменен этот вариант, не сообщается.
Также утверждается, что Хаузер взял отпуск на год в 2019 году из-за усталости от неудач в работе и переписываниями. В конечном итоге Дэн Хаузер принял решение покинуть Rockstar в 2020 году.