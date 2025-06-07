Новая порция подробностей о GTA 6 появилась благодаря GameRoll, который ранее слил полные имена главных героев игры

Блогер GameRoll поделился очередной порцией инсайдерской информации, которая раскрывает некоторые детали внутриигрового мира и рассказывает о геймплее. Напомним, ранее он уже публиковал точные имена главных героев.

Если верить его словам, то новая часть GTA будет включать более 700 доступных для взаимодействия магазинов, включая полноценные торговые центры, как уже было в GTA: Vice City. Причём игроки смогут использовать лифты в небоскрёбах, что добавляет вертикальности исследованию мира, если это будет доступно не только в сюжетных миссиях.

В стриптиз-клубах появятся танцоры, а вот возможности взламывать дома или магазины не будет. История будет разбита на пять отдельных глав, однако подробности на данный момент не раскрываются.

Что касается геймплея, то говорится о следующих моментах:

У игрока будет ограниченное количество оружия, которое сможет переносить персонаж. Хранить арсенал нужно будет в багажнике автомобиля, по аналогии с Red Dead Redemption 2.

Стрельба с двух рук отсутствует.

Некоторые миссии будут проходить с участием обоих протагонистов, между которыми можно свободно переключаться, что мы уже видели в GTA 5.

Система укрытий возвращается к активации по нажатию кнопки, отказавшись от динамичной, которая получила негативные отзывы.

Конечно, ко всей информации стоит относиться со скепсисом, но источник ранее предсказал полные имена героев, а сами детали выглядят довольно правдоподобными.