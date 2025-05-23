По всей видимости, производство идет не так гладко

Marvel Studios принесли печальные новости для фанатов своей франшизы. Сегодня утром стало известно, что премьера пятой и шестой частей «Мстителей» переносится на 7 месяцев каждая. «Судный день» откладывается на 18 декабря 2026 года, а «Мстители: Секретные войны» переместились на 17 декабря 2027 года. Напомним, что ранее эти фильмы должны были выходить в мае с таким же промежутком в один год.

Некоторые источники сообщили, что семимесячная задержка для обоих фильмов связана с большим размахом и масштабом того, что инсайдеры называют крупнейшими фильмами Marvel. Однако поступали и противоположные сообщения, которые говорили о том, что у фильма нет утвержденного сценария и съемки ведутся по черновикам, переписываясь на ходу. Других официальных новостей, касающихся подробностей фильма, кроме анонса актерского состава и начала съемок не поступало.

Кевин Файги, президент Marvel Studios и главный продюсер подтвердил, что известный нам перечень актеров далеко не полный, и в будущем мы получим много сюрпризов.

Первым фильмом шестой фазы, которая будет последней в саге мультивселенной будет «Фантастическая четвёрка: Первые шаги», который выйдет в июле этого года. В сцене после титров «Громовержцев*», последнем фильме Marvel на данный момент, зрители увидели, как эта известная команда попала в основную вселенную.

После «Фантастической четверки» фанаты на целый год останутся без фильмов Marvel, поскольку фильм про стенолаза выйдет летом следующего года. Фильм «Человек-паук: Совершенно новый день» теперь выйдет перед двумя частями кроссовера, что говорит о том, что события истории про Человека-Паука не будут связаны с «Мстителями».