Джейсон Шрайер поделился инсайдами из студии разработчиков

Новость о переносе Grand Theft Auto 6 была шоком для всех, кроме сотрудников Rockstar Games, сообщает Джейсон Шрайер. По его словам, сотрудники давно сомневались в релизе игры этой осенью, поскольку предстоит проделать еще много работы, а времени на это не хватит, если ориентироваться не конец этого года. Разработчики уже много месяцев ощущали, что перенос неизбежен.

После скандалов с переработками в Rockstar Games во время работы над Red Dead Redemption 2 и другими играми, студия перестала давить на своих сотрудников, что также повлияло на скорость разработки GTA 6. Менеджеры студии хотят избежать кранчей и скандалов, с этим связанных, любой ценой.

Тем временем глава Take-Two Interactive, Штраус Зельник, заявил о своей полной поддержке Rockstar Games, что касается вопроса о переносе игры на май 2026 года. Даже после переноса GTA 6, Take-Two планирует получить рекордную выручку в этом году, что может быть связано с релизом Borderlands 4 и Mafia: The Old Country.

Но перенос GTA 6 уже оказал влияние на финансовое состояние Take-Two Interactive. Акции компании уже просели на 16 процентов на предварительных торгах.