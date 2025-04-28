Появились системные требования Elden Ring: Nightreign

FromSoftware официально представили системные требования для своей новой игры – Elden Ring: Nightreign. Как известно, это будет первая лайв-сервис игра от FromSoftware, а первые игроки уже могли опробовать её на бета-тесте. Исходя из первых отзывов, не все игроки понимают, кто целевая аудитория игры, поскольку жанр соулс-лайков довольно специфичен, а натягивание его на мультиплеер – довольно смелое решение. Также во время тестирования игроки жаловались на сетевой код сомнительного качества, а также отсутствие привычных фишек для онлайн-игр.

Как бы то ни было, разработчики активно публикуют материалы по игре, представляя новых персонажей и игровые классы. Теперь очередь дошла до показа системных требований. От игроков потребуется как минимум процессор на 6 ядер и 12 потоков, начиная от I5-10600 / Ryzen 5 5500, и не менее 12 гигабайт оперативной памяти. В качестве минимальной видеокарты потребуется GTX 1060 на 3 гигабайта 2016 года выпуска или RX 580 на 4 Гб, которая вышла в 2017 году. Свободного места на накопителе требуется 30 гигабайт, однако не указано, должен это быть SSD или хватит классического жесткого диска.

Также разработчики не сообщили, для какого разрешения и целевого FPS указываются минимальные и максимальные настройки. Поэтому, чтобы быть уверенным в производительности игры на вашей системе, стоит дождаться независимых тестов.