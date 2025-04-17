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Amogus54
Группа Кино выпустила анимационный клип на песню «Звезда»
Ранее данная анимация использовалась только на концертах

Группа Кино, воссоединившаяся в 2019 году выпустила анимационный клип на песню «Звезда». Трек имеет новую аранжировку, отличающуюся от той, что была на релизе в «Черном альбоме», который был последним с участием Цоя, выпущенный в 1991 году. Однако новая аранжировка подготовлена членами оригинального состава известной группы. Изначально анимация использовалась на живых концертах группы, но, музыкантам так она понравилось, что было решено выпустить видеоряд как официальный клип.

Это не единственный видеоролик подобного формата в арсенале группы. Существуют анимационные ролики для других песен и интересно, планируется ли в будущем выпускать все клипы, что проигрываются на концертной программе под исполняющие песни.

Новый клип на песню появится на следующих концертах группы. В основе концерта используется голос Цоя, оцифрованный с различных архивных аписей. Помимо бессменного гитариста Юрия Каспаряна, в состав коллектива входят два басиста - Александр Титов и Игорь Тихомиров, каждый из которых отвечает за определённый период в истории легендарной группы «Кино»

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#кино #музыка #виктор цой #группа кино #цой
Источник: youtube.com
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